賽伯樂國際（1020）公布，與馬來西亞的Seido Solutions Sdn Bhd就當地市場有關定位、授時、導航方面應用，包括智慧農業管理、智能道路和物聯網等訂立諒解備忘錄，合作詳情須待進一步磋商及簽署正式協議後方可作實。
與此同時，集團正與配售代理討論向獨立第三方配售若干數目新股，如落實，集得資金將用於投資高精定位的服務業務及撥付公司的一般營運資金。
另外，賽伯樂國際披露多項業務更新，包括近期積極拓展東南亞時空智能應用市場，在馬來西亞、印度尼西亞、泰國、 柬埔寨等多個東盟國家開展與當地合作與當地企業或政府部門積極洽談項目，包括智慧農業、地圖測繪、邊坡形變監測、智慧交通、智慧碼頭等，預計將於下半年陸續取得實質性進展。
線上教育方面，為響應中國教育法規及政府於2021年發布的《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，公司決定重新分配線上教育業務分部的資源，調整由京師沃學 （北京）教育科技向中國學生提供校外培訓服務，以確保符合新教育政策。
至於電子商務業務，疫情期間集團有關業務的收入受到不利影響，有關的附屬公司已於2023年轉型為以B2B業務為主，以減少經營方面的任何意外風險，且自今年初中國重新放開跨境貿易以來，B2B對經銷商的分部業務展現出活力。管理層對電子商務業務的戰略轉變充滿信心，並預期電子商務業務將於2023年下半年恢復到正常規模。
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