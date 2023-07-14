道瓊斯工業平均指數收漲47點，升幅0.14%，報34395點。標普500指數收漲37點，升幅0.85%，報4510點。納斯達克綜合指數收漲219點，或1.58%，報14138點。

微軟升1.62%，報342.66美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻35點，而聯合健康跌0.87%，報447.75元，拖累道指26點。

科技股方面，蘋果收市報190.54元，升0.4%，谷歌母公司Alphabet收市報124.54元，升4.71%，亞馬遜收市報134.3元，升2.67%，Facebook收市報313.41元，升1.31%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.62%，報461點。德國DAX指數收漲0.74%，報16141點；法國CAC 40指數漲0.51%，報7369點；英國富時100指數收漲0.33%，報7440點。

納斯達克中國金龍指數收漲2.56%，報7259點。

美國2年期債息曾跌最多2.97%，低見4.6051厘，是6月14日4.6011厘後最低。收市報4.6303厘，是6月12日後收市新低，當日報4.577厘。連跌2日，累計跌0.2423厘，對上一次連跌2日是7月10日。

美國10年期債息曾跌最多2.64%，低見3.7556厘，是6月29日3.7097厘後最低。收市報3.7634厘，是6月28日後收市新低，當日報3.7078厘。連跌4日，累計跌0.2983厘，對上一次連跌4日是4月3日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至82.676基點，是6月14日82.549基點後最窄。收市報87.537基點，是7月10日後收市最窄，當日報87.015基點。連續兩日收窄，累計3.357基點，對上一次連升2日是7月5日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴至165.757基點，是6月29日167.291基點後最闊。收市報163.207基點，是6月28日後收市最闊，當日報165.191基點。連續4日擴闊，累計30.038基點，對上一次連跌4日是4月3日。

道指曾升最多0.39%，是7月12日後最大升幅，當日升幅為0.95%。高見34482.26點，是7月12日34586.94點後最高。收市報34395.14點，是7月3日後收市新高，當日報34418.47點。連升4日，累計升660.26點，對上一次連升4日是6月9日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月6日。

標指曾升最多1.01%，是7月12日後最大升幅，當日升幅為1.11%。高見4517.38點，是2022年4月8日4520.41點後最高。今日收市報4510.04點，是2022年4月5日後收市新高，當日報4525.12點。連升4日，累計升111.09點，對上一次連升4日是6月13日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是6月30日。

納指曾升最多1.76%，是6月27日後最大升幅，當日升幅為1.82%。高見14163.8點，是2022年4月5日14500.29點後最高。今日收市報14138.57點，是2022年4月5日後收市新高，當日報14204.17點。連升4日，累計升477.85點，對上一次連升4日是6月13日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是7月6日。

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