moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

PPI疲軟 美債息降 美股4連升 標指納指再創15個月高 道指升47點

疲軟的美國PPI數據再添通脹降溫證據，市場憧憬聯儲局即將結束緊縮政策，美債息降，債息倒掛則個別發展，美股連升4日，標指納指再創15個月高。聯儲局最主要鷹派官員，聖路易斯聯儲行長James Bullard周四辭職，其離開後聯儲局內部鴿派陣營料壯大。

道瓊斯工業平均指數收漲47點，升幅0.14%，報34395點。標普500指數收漲37點，升幅0.85%，報4510點。納斯達克綜合指數收漲219點，或1.58%，報14138點。

微軟升1.62%，報342.66美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻35點，而聯合健康跌0.87%，報447.75元，拖累道指26點。

科技股方面，蘋果收市報190.54元，升0.4%，谷歌母公司Alphabet收市報124.54元，升4.71%，亞馬遜收市報134.3元，升2.67%，Facebook收市報313.41元，升1.31%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.62%，報461點。德國DAX指數收漲0.74%，報16141點；法國CAC 40指數漲0.51%，報7369點；英國富時100指數收漲0.33%，報7440點。

納斯達克中國金龍指數收漲2.56%，報7259點。

美國2年期債息曾跌最多2.97%，低見4.6051厘，是6月14日4.6011厘後最低。收市報4.6303厘，是6月12日後收市新低，當日報4.577厘。連跌2日，累計跌0.2423厘，對上一次連跌2日是7月10日。

美國10年期債息曾跌最多2.64%，低見3.7556厘，是6月29日3.7097厘後最低。收市報3.7634厘，是6月28日後收市新低，當日報3.7078厘。連跌4日，累計跌0.2983厘，對上一次連跌4日是4月3日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至82.676基點，是6月14日82.549基點後最窄。收市報87.537基點，是7月10日後收市最窄，當日報87.015基點。連續兩日收窄，累計3.357基點，對上一次連升2日是7月5日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴至165.757基點，是6月29日167.291基點後最闊。收市報163.207基點，是6月28日後收市最闊，當日報165.191基點。連續4日擴闊，累計30.038基點，對上一次連跌4日是4月3日。

道指曾升最多0.39%，是7月12日後最大升幅，當日升幅為0.95%。高見34482.26點，是7月12日34586.94點後最高。收市報34395.14點，是7月3日後收市新高，當日報34418.47點。連升4日，累計升660.26點，對上一次連升4日是6月9日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月6日。

標指曾升最多1.01%，是7月12日後最大升幅，當日升幅為1.11%。高見4517.38點，是2022年4月8日4520.41點後最高。今日收市報4510.04點，是2022年4月5日後收市新高，當日報4525.12點。連升4日，累計升111.09點，對上一次連升4日是6月13日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是6月30日。

納指曾升最多1.76%，是6月27日後最大升幅，當日升幅為1.82%。高見14163.8點，是2022年4月5日14500.29點後最高。今日收市報14138.57點，是2022年4月5日後收市新高，當日報14204.17點。連升4日，累計升477.85點，對上一次連升4日是6月13日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是7月6日。

 

其他報道

北水增持碧桂園 減持盈富