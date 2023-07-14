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港股ADR升213點 夜期高水233點 美期跌亞股個別發展

美股向上，港股ADR升213點或1.09%，報19564點，即月恒指夜期升188點，報19584點，夜期高水233點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.46%，折合報354.9元；阿里巴巴（9988）升1.85%，折合報94.46元；美團（3690）升1.99%，折合報137.28元；匯控（0005）升2.07%，折合報63.44元；建行（0939）跌0.48%，折合報4.37元。

道期現跌0.19%；標期現跌0.13%；納期現跌0.08%。日本東證指數現跌0.11%；韓國KOSPI指數現升0.67%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.46%。

VIX指數隔晚升0.51%或0.07點，報13.61點。

紐油現升0.46%或0.35美元，報77.25美元；布油現升0.38%或0.31美元，報81.67美元；金價現跌0.04%或0.95美元，報1959.56美元；LME 銅期貨隔晚升2.28%或194.5美元，報8694美元。美國10年期債息現升0.46%或0.0175厘，報3.7809厘。

今日焦點股份可留意：

國美零售（0493）最快今日公布業績。

山東黃金（1787）盈喜料上半年多賺最多七成。

賽伯樂國際（1020）伙大馬公司發展智能道路和物聯網等業務，另擬配股。

中國平安（2318）上半年保費收入升7%。

九龍倉置業（1997）發盈喜，料上半年扭虧。

長實（1113）出售波老道21號交易取消，殺訂21億元，趙國雄：甚為可惜。

遭申請破產重整，富力（2777）︰不存在資不抵債，正商談和解。

九興控股（1836）上半年收入按年跌13.4%至7.16億美元。

永嘉（3322）上季同店銷售增長升9%。

UNIQLO母企迅銷（6288）首三財季純利微升0.3%至2385億日圓。

 

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