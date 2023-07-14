恒指今早高開184點或0.96%，報19534點，是6月20日後最高，大市成交金額22億元；國指今早高開66點或1.02%，報6610點。恒生科技指數開市報4280點，升1.02%，是4月17日後最高。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。上升股份比例為10.46%，下跌為2.69%，無升跌為86.84%。