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恒指高開184點升穿250天線 科指升1% 創3個月高 網易匯控創52周高

恒指今早高開184點或0.96%，報19534點，是6月20日後最高，大市成交金額22億元；國指今早高開66點或1.02%，報6610點。恒生科技指數開市報4280點，升1.02%，是4月17日後最高。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。上升股份比例為10.46%，下跌為2.69%，無升跌為86.84%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。新地（0016）、比亞迪（1211）、中電（0002）拖累大市。

藍籌52隻升，13隻下跌，15隻無升跌。網易（9999）升3.06%，報168.6元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌1.52%，報12.94元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，5隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報12元，升4.17%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報55.85元，跌4.28%。

恒指上試100天線(19676.15點)，升穿250天線(19372.53點)。科指10天線(4054.24點)升穿20天線(4028.09點)。

3D MEDICINES（1244）折讓12%配股，籌2億元。開市報124元，無升跌。

國美零售（0493）最快今日公布業績。續停牌。

山東黃金（1787）盈喜料上半年多賺最多七成。開市報15.98元，升0.76%。

賽伯樂國際（1020）伙大馬公司發展智能道路和物聯網等業務，另擬配股。無成交，報0.099元。

中國平安（2318）上半年保費收入升7%。開市報53.2元，升2.31%。

九龍倉置業（1997）發盈喜，料上半年扭虧。開市報38.9元，無升跌。

長實（1113）出售波老道21號交易取消，殺訂21億元，趙國雄：甚為可惜。開市報43.65元，升0.11%。

遭申請破產重整，富力（2777）︰不存在資不抵債，正商談和解。開市報1.21元，跌1.63%。

九興控股（1836）上半年收入按年跌13.4%至7.16億美元。無成交，報7.68元。

永嘉（3322）上季同店銷售增長升9%。無成交，報0.186元。

UNIQLO母企迅銷（6288）首三財季純利微升0.3%至2385億日圓。無成交，報18.94元。

破頂股表現

破頂股包括，伊泰（3948）創52周高，見17.48元，開市報17.48元，升0.23%；德昌電機控股（0179）創52周高，見11.8元，開市報11.8元，升1.2%；維港環保科技（1845）創52周高，見0.5元，開市報0.5元，升14.94%；ALCO HOLD RTS（2925）無成交，報0.01元；景聯集團（2929）無成交，報1.25元；帝王實業控股（2940）無成交，報0.54元；INTL GENIUS-6K（2943）無成交，報8.18元；壽康集團（2945）無成交，報0.6元；力寶華潤（2946）無成交，報0.82元；帝王實業控股股權（2949）無成交，報0.01元；鼎石資本股權（2951）無成交，報0.01元；伊泰煤炭（3948）創52周高，見17.48元，開市報17.48元，升0.23%；民富國際股權（8578）無成交，報0.01元；Ａ南方元宇宙（3034）創52周高，見6.925元，開市報6.9元，升1.17%。

破頂指數成份股包括，網易（9999）創52周高，見168.6元，開市報168.6元，升3.06%；匯控（0005）創52周高，見62.7元，開市報62.7元，升0.88%；。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括巨星醫療控股（2393）開市報0.22元，跌5.98%。

異動股

上升異動股，包括，維港環保科技（1845）創52周高，見0.5元，開市報0.5元，升14.94%；新城市建設發展（0456）開市報1.25元，升14.68%；亦辰集團（8365）開市報0.119元，升14.42%；和鉑醫藥－Ｂ（2142）開市報1.69元，升14.19%；美亞娛樂資訊（0391）開市報0.208元，升8.33%；青島控股（0499）開市報0.142元，升7.58%；禪遊科技（2660）開市報3.75元，升7.45%；財華社集團（8317）開市報0.177元，升7.27%；金山雲（3896）開市報3.39元，升5.61%；ＨＭＶＯＤ視頻（8103）開市報0.5元，升5.26%；電視廣播（0511）開市報5.19元，升4.85%。

下跌異動股，包括，創業集團控股（2221）開市報0.53元，跌10.17%；德泰新能源集團（0559）平上市低位0.01元，開市報0.01元，跌9.09%；奇士達（6918）開市報0.55元，跌8.33%；國農金融投資（8120）開市報0.133元，跌6.99%；中國鑄晨８１（0810）開市報1.19元，跌6.3%；巨星醫療控股（2393）創上市新低，見0.22元，開市報0.22元，跌5.98%；萬科（2202）開市報9.96元，跌5.14%；小鵬（9868）開市報55.85元，跌4.28%。

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