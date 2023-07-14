新一批銀色債券目標發行額為500億港元，每手10000元，年期三年。每半年派息一次，保證息率5厘，較上一批銀色債券的4厘為高。2024年或之前年滿60歲（即1964年或之前出生）及持有有效香港身份證的香港居民可以認購。

銀色債券不設二手市場。投資者可在債券到期前向政府賣出債券，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券。為防止大量債券被少數投資者集中持有，本次發行的最高配發金額已設定為每位投資者100萬港元，即每位投資者最多只能獲配發100手債券。

銀色債券的認購期由7月28日早上9時開始，至8月9日下午2時結束，並於8月18日發行。合資格香港居民可透過二十間配售銀行和二十八間指定證券經紀認購債券。

財政司司長陳茂波表示：「今次發行的銀色債券保證最低息率訂在五厘，高於過去的銀債息率，主要是考慮到在目前波動的投資環境中，希望為年長市民提供穩定安全、低風險、回報吸引的投資選項。」

他表示，在經濟層面，金融業發展是推動香港經濟及商業活動蓬勃發展的核心動力；在社會層面，金融服務也應兼具普惠的面向，更好服務市民及社會的需要，讓市民能更實在感受及分享到金融業發展帶來的好處。

他又指，銀色債券低風險且提供吸引的保證息率，在日趨高齡化的社會中，需求持續增大。即使外圍投資環境仍波動，在審慎平衡債券基金的穩健和可持續性後，仍適度上調了這次銀色債券的發行額和利率。

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