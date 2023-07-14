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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR轉升 隔夜息升38點子 港元升值

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升1.95點子至4.95887%，是7月12日後最高，當日報4.96702%。

港元現報7.8163元升值55點子，曾貶值最多2點子，報7.822元，亦曾升值最多64點子，報7.8154元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升38.02點子至4.4075%；1星期HIBOR跌1.41點子至4.53738%；2星期HIBOR升1.83點子至4.69048%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.17點子至5.00881%；6個月期HIBOR無升跌報5.04935%；12個月期HIBOR升0.4點子至5.19256%。

美元指數現報99.643貶值0.127點或0.13%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.3167%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.3497%，連續3日擴闊，利差是6月15日後最闊，當日差距為-0.3966%。

對上一次連續3日擴闊，是6月23日，當日利差報-0.0918%。

 

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