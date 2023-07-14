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銀債保息升至5厘 金管局陳維民：不會對外匯基金造成壓力

政府推出新一批銀債，保息由去年的4厘升至5厘，金管局副總裁陳維民表示，主要是考慮過往經歷、當前環境、未來趨勢，以及債券基金的可持續性。而債券基金每年都錄得正回報，亦錄得盈餘，認為不會對外匯基金造成壓力。

陳維民續指，政府今年預測通脹，為2.5%，2024年至2027年將亦保持2.5%，未來通脹平穩，料銀債保息5厘具有一定吸引力。

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去年政府將銀債的合資格年齡由65歲下調至60歲，今批銀債將維持60歲下限，陳維民指，綜合考慮各種因素，認為是合理安排，暫未看到會有進一步變動。

被問及銀債持有者會否因應銀債息率攀升，贖回之前幾批的銀債，以認購新一批債券，陳維民稱，過往亦有長者會贖回債券，比例約為3至5%，屬正常情況。不過今次是否贖回則屬持有者個人考慮。

他又提到，每年推出銀債會吸引一批長者新開投資戶口，有最多增幅達15%，而最近3年平均亦錄10%人新開戶口。

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