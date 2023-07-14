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恒指半日升幅窄至49點 科指跌0.4% 北水轉流入 網易匯控中石油創52周高

 

市場繼續押注聯儲局利率接近見頂，恒指5連升，早段創近1個月新高，但受科技股下跌拖累，半日升幅收窄，但仍守住250天線，而科指則由3個月高位回落。資金方面，港元、人民幣續偏強，港元升值至7.8145見近一周最強，離岸人民幣曾升值至7.1292元，是6月19日後最強；在岸人民幣曾升值至7.1258元，是6月16日7.106元後最強。

恒指今早高開184點，高位升184點，低位升13點，高低波幅170點。金融、通訊服務、能源股推動大市。上升股份比例為23.61%，下跌為26.42%，無升跌為49.96%。

恒指半日升49點或0.25%，報19399點，大市成交金額518億元；國指升7點或0.12%，報6551點。恒生科技指數收報4220點，跌0.4%。

藍籌股成交金額235.21億元，佔大市成交45.4%；科指成份股成交金額139.81億元，佔大市成交26.99%；國指成份股成交金額201.31億元，佔大市成交38.86%。

24隻雙櫃台股，總成交0.6億元人民幣，相當於約0.66億港元，佔大市成交的0.13%。

窩輪及牛熊證成交金額減少19.63%，至83.07億元，佔大市成交16.02%。牛熊證成交金額30.95億元，減少32.47%；窩輪成交金額52.11億元，減少9.4%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、工行（1398）貢獻恒指較多。美團（3690）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。

藍籌49隻升，31隻下跌，0隻無升跌。聯通（0762）升6.24%，收報5.62元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌3.26%，收報9.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，17隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）創52周高，見172.1元，收報167.8元，升2.57%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報82.35元，跌3.63%。

恒指升穿250天線(19371.99點)。科指10天線(4048.22點)升穿20天線(4025.08點)，指數續高於主要平均線。

北水南下合計淨流入1.72億元，終止連續5日流出。南水北上合計淨流入8.58億元人民幣，較上日減少93.68%，連續第5日流入，累計流入196.57億元。

3D MEDICINES（1244）折讓12%配股，籌2億元。收報114.5元，跌7.66%。

國美零售（0493）最快今日公布業績。續停牌。

山東黃金（1787）盈喜料上半年多賺最多七成。收報15.96元，升0.63%。

賽伯樂國際（1020）伙大馬公司發展智能道路和物聯網等業務，另擬配股。收報0.1元，升1.01%。

中國平安（2318）上半年保費收入升7%。收報52.45元，升0.87%。

九龍倉置業（1997）發盈喜，料上半年扭虧。收報39.4元，升1.29%。

長實（1113）出售波老道21號交易取消，殺訂21億元，趙國雄：甚為可惜。收報44.2元，升1.38%。

遭申請破產重整，富力（2777）︰不存在資不抵債，正商談和解。收報1.16元，跌5.69%。

九興控股（1836）上半年收入按年跌13.4%至7.16億美元。收報7.71元，升0.39%。

永嘉（3322）上季同店銷售增長升9%。創上市新低，見0.18元，收報0.18元，跌3.23%。

UNIQLO母企迅銷（6288）首三財季純利微升0.3%至2385億日圓。收報20.8元，升9.82%。

破頂股表現

破頂股包括，中慶股份（1855）創上市新高，見19.38元，收報18.96元，跌0.63%；馬可數字科技（1942）創上市新高，見96.3元，收報96.05元，升0.1%；德銀天下（2418）創上市新高，見1.95元，收報1.94元，升3.19%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見11.32元，收報11.24元，升0.18%；小米集團-W（81810）創上市新高，見10.6元，收報10.44元，跌1.14%；中國平安（82318）創上市新高，見48.2元，收報47.9元，升0.42%；阿里巴巴-SW（89988）創上市新高，見86.35元，收報84元，跌1%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1071.55元，收報1071.55元，升0.03%；藥師幫（9885）創上市新高，見34.75元，收報34.2元，升6.21%；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，收報0.5元，升4.17%；網易（9999）創52周高，見172.1元，收報167.8元，升2.57%；伊泰（3948）創52周高，見17.48元，收報17.44元，無升跌；東亞銀行（0023）創52周高，見11.46元，收報11.4元，升3.26%。

破頂指數成份股包括，網易（9999）創52周高，見172.1元，收報167.8元，升2.57%；匯控（0005）創52周高，見62.9元，收報62.8元，升1.05%；中石油（0857）創52周高，見5.99元，收報5.9元，升1.72%。

破底股方面

10隻股份創上市新低，其中十隻包括，萬科（2202）低見9.67元，收報9.72元，跌7.43%；寶新置地（0299）低見0.28元，收報0.325元，跌9.72%；中譽集團（0985）低見0.76元，收報0.76元，跌7.32%；基石控股（1592）低見0.045元，收報0.048元，升2.13%；世紀聯合控股（1959）低見0.226元，收報0.226元，跌9.6%；萬科企業（2202）低見9.67元，收報9.72元，跌7.43%；國瑞健康（2329）低見0.102元，收報0.103元，跌10.43%；巨星醫療控股（2393）低見0.22元，收報0.22元，跌5.98%；澳亞集團（2425）低見2.3元，收報2.32元，跌5.31%；永嘉集團（3322）低見0.18元，收報0.18元，跌3.23%。

23隻股份創52周低，其中十隻包括，力寶華潤（0156）低見0.68元，收報0.69元，無升跌；福田實業（0420）低見0.63元，收報0.64元，跌1.54%；中國華星（0485）低見0.124元，收報0.124元，跌0.8%；百利保控股（0617）低見1.4元，收報1.49元，升1.36%；普達特科技（0650）低見0.59元，收報0.59元，跌1.67%；堅寶國際（0675）低見0.475元，收報0.49元，升1.03%；中國再生能源投資（0987）低見0.152元，收報0.159元，升3.25%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.71元，收報0.71元，跌1.39%；華科資本（1140）低見0.235元，收報0.235元，跌3.69%；新源萬恒控股（2326）低見0.01元，收報0.01元，跌16.67%。

異動股

上升異動股，包括，英皇文化產業（0491）收報0.076元，升33.33%；皓天財經集團（1260）創52周高，見0.4元，收報0.27元，升28.57%；WMCH GLOBAL（8208）收報0.086元，升26.47%；日光控股（8451）創52周高，見0.13元，收報0.13元，升22.64%；和鉑醫藥－Ｂ（2142）收報1.8元，升21.62%；遠大住工（2163）收報3.27元，升21.56%；貝康醫療－Ｂ（2170）收報3.07元，升18.53%；廣駿集團控股（8516）收報0.2元，升18.34%；百盛集團（3368）收報0.155元，升18.32%；CLASSIFIED GP（8232）收報0.026元，升18.18%。

下跌異動股，包括，華美樂樂（8429）收報0.049元，跌20.97%；維港環保科技（1845）創52周高，見0.5元，收報0.36元，跌17.24%；新源萬恒控股（2326）見52周低0.01元，收報0.01元，跌16.67%；智美體育（1661）收報0.066元，跌16.46%；腦洞科技（2203）收報0.122元，跌15.86%；智紡國際控股（8521）收報0.172元，跌14.43%；仁德資源（8125）收報0.052元，跌13.33%；中國碳中和（1372）收報1.9元，跌12.04%；摩比發展（0947）收報0.238元，跌11.85%；恆都集團（0725）收報0.58元，跌10.77%；中彩網通控股（8071）收報0.025元，跌10.71%。

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