另外，由於集團所持的中國國際航空權益由18.13%減至16.26%，預計上半年錄得約19億元的一筆過非現金收入。而先前發行優先股及供股所籌得的311億元，仍有逾96億未動用，將用於一般企業用途。

至於贖回優先股的計劃，集團擬於6月30日向Aviation 2020 Limited派付15.24億元的遞延股息，以付清截至當前的所有未付股息，亦擬於到期時派付所有到期的優先股股息，同時會視乎於有關時間時的市場情況及集團業務運作，於未來12個月間贖回所有優先股。

行政總裁林紹波表示，重建國泰的復常之路已步上正軌。集團旗下航空公司的業務表現持續改善，財務狀況亦見穩健。這些指標反映出集團的業務不斷增長，並在重建過程中取得成果，衷心感謝香港特區政府和股東自疫情至今的支持。

此外，集團亦計劃向員工發放特別酬謝金，感謝員工於疫情期間的付出，向於去年12月31日或之前入職國泰的員工，發放最多6星期合資格酬金的特別酬謝金，將會連同9月薪酬一併發放；集團宣布其後會推出一項新利潤分享計劃，具體細節將於下個月內部公布。

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