國泰6月載客154.85萬人次，按年增加931.9%。收入乘客千米數按年上升527.9%。乘客運載率增加20.7個百分點至87.7%，以可用座位千米數計算的運力按年增加379.6%。首六個月，載客人次較去年同期增加2,230%，運力上升1,111%，而收入乘客千米數則上升1,685%。

貨運方面，6月份運載11.12萬公噸貨物，按年增加6.4%。月內貨物收入噸千米數按年增加16.3%，運載率下跌6.7個百分點至61.7%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年增加29%。首六個月，載貨量按年增加23.8%，運力增加117.6%，而貨物收入噸千米數則上升83%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，6月份的客運業務表現持續理想。我們於6月25日的單日載客人次自疫情以來首次突破6萬關口。長途航線中的熱門留學地點,包括北美、英國及澳紐等需求亦見殷切，返港航班的平均載客率約為90%，帶動6月份的整體載客率高達87.7%。

劉凱詩表示，貨運方面，夏天是傳統淡季，6月份整體貨運需求一如預期維持平穩，然而電子商貿活動持續活躍，協助維持貨運量。

展望7月及8月，劉凱詩表示，客運表現正面。隨着航班不斷增加，亦會重開更多貴賓室，下周將重開香港第五個、亦是最後尚待開放的貴賓室─『寰宇堂』頭等貴賓室，而台北及三藩市貴賓室亦將於短期內為顧客陸續重開。儘管整個夏季的貨運需求預料平穩，亦已加緊為需求於第三季後期回升作好準備，包括增加跨太平洋重點航線的運力。

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