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中國銀行間交易商協會：繼續支持民營房企債券融資

中國銀行間交易商協會公布，於今日召開民營企業融資座談會，聽取民營企業對擴大民企債券融資支持工具（即第二支箭）服務範圍、更好促進民營企業持續健康發展的意見和建議。

座談會上，新希望集團、新城控股（1030）、碧桂園（2007）、紅豆集團、TCL集團、三一重工等12家民營企業表示，自2018年以來，在人民銀行指導下，交易商協會通過「第二支箭」支持民營企業債券融資，充分發揮債券市場公開透明、預期引導性強的優勢，釋放積極明確信號，有效提振了市場預期和信心，帶動民營企業融資渠道恢復暢通。

該批企業指，尤其是去年11月以來，「第二支箭」政策延期並擴容，積極支持民營房企發債融資，對維護民營房企債券融資穩定發揮了重要作用，取得了良好成效。參會企業還介紹了民營企業在當前形勢下遇到的困難和挑戰，並對進一步優化民營企業融資環境提出了意見和建議。

交易商協會指，民營經濟作為國民經濟的重要組成部分，是經濟增長的重要動力、推進創新的重要主體。下一步，交易商協會將繼續認真研究民營企業提出的意見和建議，推進「第二支箭」工作開展，持續支持民營房地產和產業類企業債券融資。

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