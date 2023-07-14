美匯指數跌穿100點，低見99.578點，是2022年4月14日99.571點後最弱。連續7日下跌，累跌3.643點，對上一次連續7日下跌是2020年7月27日。現報99.73點，跌0.04%。

在岸人民幣曾升值最多0.42%，升值至7.1194元，是6月16日7.106元後最強。現報7.1231元，升值0.37%。連續升值4日，累計升值0.1029元，對上一次連續升值4日是5月4日。

離岸人民幣曾升值最多0.39%，升值至7.1228元，是6月16日7.1041元後最強。現報7.1286元，升值0.3%。連續升值7日，累計升值0.1335元，對上一次連續升值7日是2021年4月20日。

港元亦曾升值至7.8145元，是7月6日7.8128元後最強。現報7.816元，升值0.07%。連續升值4日，累計升值0.0117元，對上一次連續升值4日是7月5日。