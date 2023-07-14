Similarweb數據更顯示，由本月7日至本周一期間，利用Android手機使用Threads的每日活躍用戶數量更下滑約25%，而美國用戶平均使用時間由本月6日的約20分鐘跌逾50%，至本月10日的逾8分鐘。Similarweb高級經理David Carr指周末用戶參與率下降，估計目前Threads有3660萬名用戶透過Android手機使用服務，他認為雖然用戶最初對Threads表現出濃厚興趣，但並非每名用戶像其他社交應用程式那樣經常瀏覽。

Meta發言人則指出，雖然現在還處於早期階段，但對Threads初步成功感到興奮，且超出其預期，而目前重點是確保運作穩定、提供新功能，並在未來數月繼續改善用戶體驗。

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