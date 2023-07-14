Facbook母公司Meta（美：META）的新社交平台Threads推出短短5天便打破紀錄，用戶人數衝破1億名後，《CNBC》引述Sensor Tower與Similarweb數據顯示，自周六以來，使用情況明顯見降溫跡象，其中Sensor Tower發現每日活躍用戶數量下滑約20%，用戶平均登入停留時間更下降50%，從先前20分鐘降至10分鐘。
Similarweb數據更顯示，由本月7日至本周一期間，利用Android手機使用Threads的每日活躍用戶數量更下滑約25%，而美國用戶平均使用時間由本月6日的約20分鐘跌逾50%，至本月10日的逾8分鐘。Similarweb高級經理David Carr指周末用戶參與率下降，估計目前Threads有3660萬名用戶透過Android手機使用服務，他認為雖然用戶最初對Threads表現出濃厚興趣，但並非每名用戶像其他社交應用程式那樣經常瀏覽。
Meta發言人則指出，雖然現在還處於早期階段，但對Threads初步成功感到興奮，且超出其預期，而目前重點是確保運作穩定、提供新功能，並在未來數月繼續改善用戶體驗。
其他報道
美匯跌穿100見15個月最弱 展3年最長跌浪 離岸人幣連升7日 27個月來最長升浪
母憑子貴︱「周杰倫概念股」巨星傳奇昨首掛大飈 母葉惠美晉身億萬富豪之列
國泰發盈喜料中期轉賺逾40億 一年內贖回所有優先股 向員工發放特別酬謝金
恒指半日升幅窄至49點 科指跌0.4% 北水轉流入 網易匯控中石油創52周高
港元拆息普遍向上 1個月HIBOR轉升 隔夜息升38點子 港元升值