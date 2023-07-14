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Burberry第一季同店銷售升18% 中國升46% 摩通：緩失去動力擔憂

Burberry公布第一季業績，同店銷售額上升18%，為兩年來最快增速。其中，中國的同店銷錄得46%升幅，少於預期的60%，零售銷售額則為5.89億英鎊。

中國經濟持續復蘇，推動南亞太地區業績增長39%，抵消了美洲地區的下跌，而旅客的消費帶動歐洲、中東及非洲地區上升17%。

分析師則認為中國區的銷售雖強勁，但復蘇仍未能達到預期；摩根大通則指出中國消費者支出的增加，有效緩解投資者對中國經濟復蘇可能失去動力的擔憂。

大行及分析師均認為首季業績和美洲地區的疲軟符合預期，認為英國的免稅限制可能會限制夏季潛在的遊客支出，歐洲和美國地區的銷售亦會進一步放緩。

集團指雨衣和包括女式包在內的皮革製品在第一季度的銷量特別好；集團翻新了近20間門店，並有望在年底前升級超過一半的門店；另外亦預計收入將受到約1.5億英鎊的匯兌影響，及調整後營業利潤將受到約7000萬英鎊的影響；即使雖然宏觀經濟環境仍存在不確定性，但有信心實現40億英鎊收入的中期指引。

Burberry的行政總裁喬納森•阿克羅伊德(Jonathan Akeroyd)指集團一直努力提高品牌的吸引力；他希望新設計師Daniel Lee的加入能夠重振品牌的受歡迎度。

Burberry亦宣布開始股票回購，預計將在年底前完成4億英鎊的回購；Burberry股價在今年上漲了3.8%。

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