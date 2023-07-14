中國經濟持續復蘇，推動南亞太地區業績增長39%，抵消了美洲地區的下跌，而旅客的消費帶動歐洲、中東及非洲地區上升17%。

分析師則認為中國區的銷售雖強勁，但復蘇仍未能達到預期；摩根大通則指出中國消費者支出的增加，有效緩解投資者對中國經濟復蘇可能失去動力的擔憂。

大行及分析師均認為首季業績和美洲地區的疲軟符合預期，認為英國的免稅限制可能會限制夏季潛在的遊客支出，歐洲和美國地區的銷售亦會進一步放緩。

集團指雨衣和包括女式包在內的皮革製品在第一季度的銷量特別好；集團翻新了近20間門店，並有望在年底前升級超過一半的門店；另外亦預計收入將受到約1.5億英鎊的匯兌影響，及調整後營業利潤將受到約7000萬英鎊的影響；即使雖然宏觀經濟環境仍存在不確定性，但有信心實現40億英鎊收入的中期指引。

Burberry的行政總裁喬納森•阿克羅伊德(Jonathan Akeroyd)指集團一直努力提高品牌的吸引力；他希望新設計師Daniel Lee的加入能夠重振品牌的受歡迎度。

Burberry亦宣布開始股票回購，預計將在年底前完成4億英鎊的回購；Burberry股價在今年上漲了3.8%。

其他報道

世衛列阿斯巴甜「可能致癌物」 百事：無意改變產品組合

Threads熱情降溫？ 活躍用戶降20%使用時間削半

據報瑞信逾120名資深銀行家轉投其他銀行

內地傳邀國際投資者參加研討會 鼓勵繼續投資內地

遠東酒店跌7%後停牌 今審議九華徑發展申請

匯豐：為認購銀債客戶提供一系列手續費豁免優惠

美匯跌穿100見15個月最弱 展3年最長跌浪 離岸人幣連升7日 27個月來最長升浪

母憑子貴︱「周杰倫概念股」巨星傳奇昨首掛大飈 母葉惠美晉身億萬富豪之列

半日沽空金額72億 盈富沽空減22%

國泰6月載客增9.3倍 貨增6% 7、8月客運表現正面

國泰發盈喜料中期轉賺逾40億 一年內贖回所有優先股 向員工發放特別酬謝金

中國銀行間交易商協會：繼續支持民營房企債券融資

恒指半日升幅窄至49點 科指跌0.4% 北水轉流入 網易匯控中石油創52周高