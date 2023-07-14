科技股回吐，科指今早曾創3個月最大升幅，其後倒跌，恒指亦由1個月高位回落，但最終仍能守住250天線，三大指數即日均以陰燭收市，大市成交亦回落，但仍高於900億元，北水午後重新轉為流出，較上日多近1倍。

全周計三大指數均上升，恒指國指升逾5%見近半年最大按周升幅，而科指則升8.3%，見近8個月最大升幅。

恒指今早高開184點，高位升184點，低位升13點，高低波幅170點。通訊服務、金融、能源股推動大市。上升股份比例為29.61%，下跌為32.23%，無升跌為38.15%。

恒指收市升63點或0.33%，報19413點，大市成交金額912億元，較上日減少18.04%，是7月12日838.48億元成交後最少；國指升14點或0.23%，報6558點。恒生科技指數收報4228點，跌0.2%。

藍籌股成交金額473.21億元，佔大市成交51.88%；科指成份股成交金額271.48億元，佔大市成交29.76%；國指成份股成交金額404.71億元，佔大市成交44.37%。

24隻雙櫃台股，總成交0.98億元人民幣，相當於約1.07億港元，佔大市成交的0.12%。

窩輪及牛熊證成交金額減少8.75%，至94.31億元，佔大市成交11.07%。牛熊證成交金額36.7億元，減少19.94%；窩輪成交金額57.61億元，增加0.16%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。美團（3690）、友邦（1299）、港交所（0388）拖累大市。

藍籌47隻升，30隻下跌，3隻無升跌。聯通（0762）升5.29%，收報5.57元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌3.81%，收報12.64元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，16隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報11.8元，升2.43%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報82.45元，跌3.51%。

恒指升穿250天線(19372.05點)。科指10天線(4049.07點)升穿20天線(4025.5點)。

北水南下合計淨流出6.75億元，較上日增加106.34%，連續第6日流出，累計流出85.43億元，對上一次連續6日淨流出是2021年9月1日。南水北上合計淨流入10.45億元人民幣，較上日減少92.31%，連續第5日流入，累計流入198.44億元。

三大指數即市表現

恒指曾升最多0.95%，是7月13日後最大升幅，當日升幅為2.69%。今曾高見19534.82點，是6月20日19863.86點後最高。今日收市報19413.78點，是7月4日後收市新高，當日報19415.68點。連升5日，累計升1048.08點，對上一次連升5日是6月13日。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是7月5日。

科指曾升最多1.02%，是7月13日後最大升幅，當日升幅為3.88%。今曾高見4280.46點，是4月17日4281.95點後最高，其後倒跌低見4200.67點，是7月13日4176.03點後最低。今日收市報4228.71點，是7月12日後收市新低，當日報4081.37點。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是7月5日。

國指曾升最多1.02%，是7月13日後最大升幅，當日升幅為2.7%。今曾高見6610.5點，是7月4日6638.95點後最高。今日收市報6558.88點，是7月4日後收市新高，當日報6613.4點。連升5日，累計升360.02點，對上一次連升5日是2022年1月12日。連續第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是7月5日。

一周表現

恒指本周累升5.71%或1048點，升幅是1月6日後最大，當時收市升幅為6.12%；本周表現最佳的是網易（9999），累升13.08%，其次為京東（9618）及紫金礦業（2899），分別升11.73%及11.69%。而表現最差的是中升（0881），累跌4.77%，其次為周大福（1929）及石藥（1093），分別跌2.79%及1.54%。

國指本周累升5.81%或360點，升幅是1月6日後最大，當時收市升幅為6.54%；本周表現最佳的是快手（1024），累升13.52%，其次為網易（9999）及京東（9618），分別升13.08%及11.73%。而表現最差的是農業銀行（1288），累跌6.67%，其次為中升（0881）及石藥（1093），分別跌4.77%及1.54%。

科指本周累升8.39%或327點，升幅是2022年12月9日後最大，當時收市升幅為12.65%；本周表現最佳的是萬國數據（9698），累升18.47%，其次為嗶哩嗶哩（9626）及快手（1024），分別升15.89%及13.52%。而表現最差的是聯想（0992），累跌1.43%，其次為中芯國際（0981）及商湯（0020），分別跌2.28%及2.67%。

午後消息股表現

新傳企劃（1284）IPO超購43倍，上限定價，啟動回撥機制。英皇系當中，英皇文化產業（0491）升幅最大，收報0.075元，升31.58%。英皇國際（0163）收報0.56元，升5.66%；英皇資本（0717）收報0.055元，跌1.79%。英皇鐘錶珠寶（0887）收報0.192元，跌0.52%。英皇娛樂酒店（0296）收報0.495元，無升跌。歐化（1711）收報0.176元，無升跌。

中國銀行間交易商協會稱繼續支持民營房企債券融資。中海外（0688）收報16.5元，跌0.6%；龍湖（0960）收報17.16元，跌1.38%；華潤置地（1109）收報31.85元，跌0.93%；碧桂園（2007）收報1.5元，跌1.96%。

國泰（0293）發盈喜料中期轉賺逾40億 一年內贖回所有優先股 向員工發放特別酬謝金。國泰6月載客增9.3倍 貨增6% 7、8月客運表現正面。收報8.5元，升4.68%。

今早及隔晚消息股表現

3D MEDICINES（1244）折讓12%配股，籌2億元。收報119.6元，跌3.55%。

國美零售（0493）最快今日公布業績。續停牌。

山東黃金（1787）盈喜料上半年多賺最多七成。收報15.7元，跌1.01%。

賽伯樂國際（1020）伙大馬公司發展智能道路和物聯網等業務，另擬配股。收報0.1元，升1.01%。

中國平安（2318）上半年保費收入升7%。收報52.35元，升0.67%。

九龍倉置業（1997）發盈喜，料上半年扭虧。收報39.8元，升2.31%。

長實（1113）出售波老道21號交易取消，殺訂21億元，趙國雄：甚為可惜。收報44.35元，升1.72%。

遭申請破產重整，富力（2777）︰不存在資不抵債，正商談和解。收報1.16元，跌5.69%。

九興控股（1836）上半年收入按年跌13.4%至7.16億美元。收報7.73元，升0.65%。

永嘉（3322）上季同店銷售增長升9%。創上市新低，見0.18元，收報0.182元，跌2.15%。

UNIQLO母企迅銷（6288）首三財季純利微升0.3%至2385億日圓。收報19.66元，升3.8%。

破頂股表現

破頂股包括，SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見1.78元，收報1.67元，升7.74%；中慶股份（1855）創上市新高，見19.38元，收報18.98元，跌0.52%；馬可數字科技（1942）創上市新高，見96.3元，收報96.3元，升0.36%；德銀天下（2418）創上市新高，見1.95元，收報1.94元，升3.19%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見11.32元，收報11.16元，跌0.53%；小米集團-W（81810）創上市新高，見10.6元，收報10.44元，跌1.14%；中國平安（82318）創上市新高，見48.2元，收報47.75元，升0.1%；阿里巴巴-SW（89988）創上市新高，見86.35元，收報84.75元，跌0.12%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1071.55元，收報1071.55元，升0.03%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見10.09元，收報10.09元，升3.17%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1036.05元，收報1036.05元，升0.02%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見11.79元，收報11.79元，升7.57%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見20.7元，收報20.58元，升6.36%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1076.35元，收報1076.35元，升0.04%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見530.45元，收報530.45元，升0.03%；藥師幫（9885）創上市新高，見34.75元，收報34.45元，升6.99%；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，收報0.485元，升1.04%；粵運交通（3399）創52周高，見1.25元，收報1.23元，升1.65%；伊泰（3948）創52周高，見17.48元，收報17.48元，升0.23%。

破頂指數成份股包括，網易（9999）創52周高，見172.1元，收報166.9元，升2.02%；匯控（0005）創52周高，見62.9元，收報62.8元，升1.05%；中石油（0857）創52周高，見5.99元，收報5.86元，升1.03%。

破底股方面

18隻股份創上市新低，其中十隻包括，萬科（2202）低見9.66元，收報9.72元，跌7.43%；澳洲成峰高教（1752）低見0.051元，收報0.052元，跌3.7%；綠領控股（0061）低見0.08元，收報0.08元，跌8.05%；中薇金融（0245）低見0.029元，收報0.03元，跌6.25%；寶新置地（0299）低見0.28元，收報0.32元，跌11.11%；東銀國際控股（0668）低見0.112元，收報0.112元，跌0.88%；鼎石資本（0804）低見0.208元，收報0.223元，跌8.61%；中譽集團（0985）低見0.76元，收報0.8元，跌2.44%；基石控股（1592）低見0.045元，收報0.048元，升2.13%；世紀聯合控股（1959）低見0.222元，收報0.226元，跌9.6%。

45隻股份創52周低，其中十隻包括，山水水泥（0691）低見1.04元，收報1.04元，跌3.7%；東北電氣（0042）低見0.25元，收報0.25元，跌1.96%；渝太地產（0075）低見0.405元，收報0.405元，跌3.57%；力寶華潤（0156）低見0.66元，收報0.66元，跌4.35%；力寶（0226）低見1.77元，收報1.77元，無升跌；太興置業（0277）低見2.9元，收報2.9元，無升跌；福田實業（0420）低見0.63元，收報0.64元，跌1.54%；中國華星（0485）低見0.124元，收報0.124元，跌0.8%；青島控股（0499）低見0.13元，收報0.139元，升5.3%；錦藝集團控股（0565）低見0.15元，收報0.15元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，英皇文化產業（0491）收報0.075元，升31.58%；INFINITY L&T（1442）收報1.4元，升30.84%；聯眾（6899）收報0.3元，升25%；創輝珠寶（8537）創上市新低，見0.029元，收報0.037元，升23.33%；國際商業結算（0147）收報0.07元，升22.81%；和鉑醫藥－Ｂ（2142）收報1.8元，升21.62%；揚科集團（1460）收報0.19元，升18.75%；皓天財經集團（1260）創52周高，見0.4元，收報0.249元，升18.57%；凱順控股（8203）收報0.133元，升17.7%；工蓋有限公司（1421）收報0.67元，升17.54%。

下跌異動股，包括，華南職業教育（6913）收報0.98元，跌22.83%；杰地集團（8313）收報0.052元，跌21.21%；維港環保科技（1845）創52周高，見0.5元，收報0.35元，跌19.54%；天平道合（8403）創上市新低，見0.495元，收報0.55元，跌19.12%；華美樂樂（8429）收報0.051元，跌17.74%；中安控股集團（8462）收報0.058元，跌17.14%；步陽國際（2457）收報0.475元，跌16.67%；駿溢環球金融（8350）收報0.226元，跌16.3%；御德國際控股（8048）見52周低0.022元，收報0.022元，跌15.38%；腦洞科技（2203）收報0.123元，跌15.17%；中國基礎能源（8117）收報0.051元，跌15%。

其他報道

世衛列阿斯巴甜「可能致癌物」 百事：無意改變產品組合

Threads熱情降溫？ 活躍用戶降20%使用時間削半

據報瑞信逾120名資深銀行家轉投其他銀行

內地傳邀國際投資者參加研討會 鼓勵繼續投資內地

遠東酒店跌7%後停牌 今審議九華徑發展申請

匯豐：為認購銀債客戶提供一系列手續費豁免優惠

美匯跌穿100見15個月最弱 展3年最長跌浪 離岸人幣連升7日 27個月來最長升浪

母憑子貴︱「周杰倫概念股」巨星傳奇昨首掛大飈 母葉惠美晉身億萬富豪之列

半日沽空金額72億 盈富沽空減22%

國泰6月載客增9.3倍 貨增6% 7、8月客運表現正面

國泰發盈喜料中期轉賺逾40億 一年內贖回所有優先股 向員工發放特別酬謝金

中國銀行間交易商協會：繼續支持民營房企債券融資

恒指半日升幅窄至49點 科指跌0.4% 北水轉流入 網易匯控中石油創52周高