馬鞍山鋼鐵（0323）在上交所發公告，預計截至6月30日止中期虧損22.38億元（人民幣，下同）左右，去年同期純利14.28億元，而扣除非經常性損益的虧損26.28 億元左右， 去年同期相關純利11.41億元。
該集團指轉盈為虧因上半年鋼鐵行業下游需求恢復不及預期，鋼價低位震蕩，成本端保持相對高位，鋼材價格降幅明顯大於鐵礦石價格降幅，鋼鐵行業盈利空間受到嚴重擠壓。面對嚴峻的形勢，該集團努力提升經濟運行質量；進一步優化產品結構，盡力增加輪軸等高附加值產品比重；著力推進績效管理變革等，但未能完全消納市場變化帶來的不利影響，加上新增環保設施運行費用增加、新產線投產折舊費用增加等因素影響。
期內非經常性損益項目主要包括處置子公司取得的投資收益和政府補助等，淨收益約3.9億元左右。
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