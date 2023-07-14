Buyaholic結合社群及跨境網購功能，用戶瀏覽Buyaholic帖文時，只要見到「輕鬆購買」標誌，便可以點擊「立即購買」付款。平台簡化購買程序後，用戶無需在各個購物網站註冊帳戶，更大幅節省自行於電商下單及申報貨件的時間，因此回購率亦有所提升。

Buyandship表示，去年全年經平台購入及運送的商品超過300萬件，錄得GMV超過31億元港幣，而據用戶反映平均每件貨品較本地售價低27.5%，全年Buyandship為用戶節省約8.6億元。

此外，Buyandship將於7月17日（下周一）至7月31日舉行「Buyandship名物大賞」活動，將低至4折出售超過40款來自日本、美國等地、會員多次回購的「名物」。

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