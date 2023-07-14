moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

Buyandship推新功能「輕鬆購買」 網站及APP可直接下單

跨境電商物流平台Buyandship宣布，旗下用家社群「Buyaholic」累計已有超過2.6萬用戶，平均每周帖文量逾1,700個。今年4月增設「輕鬆購買」新功能，容許用戶直接於Buyandship網站或 APP內完成整個海外網購過程。

Buyaholic結合社群及跨境網購功能，用戶瀏覽Buyaholic帖文時，只要見到「輕鬆購買」標誌，便可以點擊「立即購買」付款。平台簡化購買程序後，用戶無需在各個購物網站註冊帳戶，更大幅節省自行於電商下單及申報貨件的時間，因此回購率亦有所提升。

Buyandship表示，去年全年經平台購入及運送的商品超過300萬件，錄得GMV超過31億元港幣，而據用戶反映平均每件貨品較本地售價低27.5%，全年Buyandship為用戶節省約8.6億元。

此外，Buyandship將於7月17日（下周一）至7月31日舉行「Buyandship名物大賞」活動，將低至4折出售超過40款來自日本、美國等地、會員多次回購的「名物」。

其他報道

渣打：經債券戶口認購銀債可豁免5項費用 料認購反應踴躍

理文造紙發盈警 預計上半年盈利跌58%

馬鋼發盈警 料中期盈轉虧逾22億人幣

恒指升幅收窄至63點 北水流出增1倍 科指倒跌 全周仍升8%近8個月最勁

理文化工發盈警 料上半年溢利減少88%

比亞迪擬10億美元印度生產電動車和電池

世衛列阿斯巴甜「可能致癌物」 百事：無意改變產品組合

Threads熱情降溫？ 活躍用戶降20%使用時間削半

據報瑞信逾120名資深銀行家轉投其他銀行

內地傳邀國際投資者參加研討會 鼓勵繼續投資內地

遠東酒店跌7%後停牌 今審議九華徑發展申請

匯豐：為認購銀債客戶提供一系列手續費豁免優惠

美匯跌穿100見15個月最弱 展3年最長跌浪 離岸人幣連升7日 27個月來最長升浪

母憑子貴︱「周杰倫概念股」巨星傳奇昨首掛大飈 母葉惠美晉身億萬富豪之列

半日沽空金額72億 盈富沽空減22%

國泰6月載客增9.3倍 貨增6% 7、8月客運表現正面

國泰發盈喜料中期轉賺逾40億 一年內贖回所有優先股 向員工發放特別酬謝金

中國銀行間交易商協會：繼續支持民營房企債券融資

恒指半日升幅窄至49點 科指跌0.4% 北水轉流入 網易匯控中石油創52周高