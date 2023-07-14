本地化妝品股莎莎（0178）公布，2023財年首季（四至六月底）的港澳同店銷售按年升69.6%，線下銷售較2019年恢復程度為45.9%﹔內地首季同店銷售按年升0.8%，線下銷售較2019年恢復程度為67.7%﹔東南亞首季同店銷售按年跌4.1%，線下銷售較2019年恢復程度為80.9%。
營業額方面，在全面通關後，本港及澳門業務銷售表現持續上升，帶動期內營業額按年大幅增加 53.5%至 8.608億元，首季線下銷售增長 60.7%，而同店銷售則增長 69.6%。其中，旅客的銷售佔比為 47.3%，而疫情前則約為 70%
若將港澳拆分，本港線下銷售首季按年增長58.3%，同店銷售則提升71.8%，旅客流量至今主要集中在位於傳統核心遊客區的店舖，還未遍及其他區域。期内，旅客銷售佔香港特區整體業務為 35.3%，在核心遊客區的旅客銷售佔比則為58.2%。澳門線下銷售按年增長 67.5%，恢復至疫情前水平約 66.6%。
內地方面，首季同店銷售按年增0.8%至9750萬元，銷售額回復至去年同期的 67.2%﹔首季線上銷售佔中國內地總銷售額為 52.5%。
零售店數目方面，按市場劃分，港澳地區截至首季末（2023年6月底） 零售店數目為81間，較上財年底（2023年3月底）增加2間﹔內地分店方面，截至首季末（2023年6月底） 零售店數目為38間，較上財年底（2023年3月底）增加1間﹔東南亞方面，截至首季末（2023年6月底） 零售店數目為69間，較上財年底（2023年3月底）減少1間。
集團指，店舖組合會因應租約到期續約、搬遷及根據集團的整體擴張計劃不時產生變化。集團將調整其擴張計劃，以在協商續租時取得合理租金。
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