資產管理公司駿利亨德森投資指， 在2022至2023年期間，香港企業淨債務連續第二年下跌，按固定匯率基礎計算下跌 6.2%，是自2014至2015年以來的8年最低水平。儘管有更多企業增加借貸，航運公司中遠海運（1919）和石油生產商中國海洋石油（0857）強勁現金流是淨債務下降主要原因，令香港企業總淨負債權益比率僅為8.6%，屬於全球最低地區之一。
至於內地企業利潤下降，反映防疫政策在1月取消之前對經濟造成的影響。按固定匯率基礎計算，債務額增長三分之一，並集中在少數公司。
此外，在2022至2023年期間，全球企業新增淨債務達到4560億美元，總債務按固定匯率基礎計算增長6.2%至7.8萬億美元，創下紀錄新高。根據最新駿利亨德森企業債務指數，不計日本的亞太區企業債務水平則降至多年低點。包括香港、新加坡、台灣和澳洲的亞太區企業債務達到1220億美元，以固定匯率基礎計算下跌8.8%。
該公司指，全球經濟增長放緩，利率高企對需求和企業利潤施加壓力。借貸成本增加和經濟活動放緩意味企業將計劃償還部分債務。隨著資金充裕的企業繼續減少現金儲備，淨債務下降幅度將不及總債務跌幅。駿利亨德森預計今年淨債務將下跌1.9%至7.65萬億美元。
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