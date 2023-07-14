東亞銀行財富管理處首席投資策略師李振豪看好短債及黃金。李振豪表示，MSCI世界指數由上年12月至今年6月30日升14%，但彭博全球債券累計指數及債券指數及標普全球房託指數只分別升1.4%及0.4%，股票單邊升而債及房跌的情况於過去30年只出現兩次，加上自美國總統拜登3月開始草擬禁投令，各地方整體交投量低，MSCI指數升但交投疲軟，憂明年出現大型金融問題。他續指，標普500指數之股本回報率只有 4.7%，而2年期以內國債收益率更迫近5%以上，他看好短債，同時亦看好黃金，給予黃金目標價為每盎司2,180美元。