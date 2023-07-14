東亞銀行財富管理處首席投資策略師李振豪看好短債及黃金。李振豪表示，MSCI世界指數由上年12月至今年6月30日升14%，但彭博全球債券累計指數及債券指數及標普全球房託指數只分別升1.4%及0.4%，股票單邊升而債及房跌的情况於過去30年只出現兩次，加上自美國總統拜登3月開始草擬禁投令，各地方整體交投量低，MSCI指數升但交投疲軟，憂明年出現大型金融問題。他續指，標普500指數之股本回報率只有 4.7%，而2年期以內國債收益率更迫近5%以上，他看好短債，同時亦看好黃金，給予黃金目標價為每盎司2,180美元。
東亞銀行財富管理處投資策略師陳偉聰表示，看好內地電力股、內銀、AI股以及旅遊相關股份。他表示，內地發電原材料動力煤價格由高位跌近三成，電力股盈利關鍵在於煤炭成本的高低，若煤炭價格低，預計相關電力股公司業績不錯；內銀股方面，陳偉聰指內銀估值吸引，現時內銀約為0.4倍市帳率；AI股方面，陳偉聰指內地昨日公布正式文件規管AI方面產業，雖然是規管對行業而言是正面消息，文件清楚列明行業規例，變相「開綠燈」，若按根據規條推出大模型產品，相信會提升商業化進度，而相關股份如半導體、雲計算、服務器及軟件亦能受惠。旅遊業方面，陳偉聰指，內地出遊相關人數高，國內跨省明顯恢復到，預訂機票及酒店數字不差，看好航空、旅遊訂票平台及博彩類股票。
其他報道
Burberry第一季同店銷售升18% 中國升46% 摩通：緩失去動力擔憂
Buyandship推新功能「輕鬆購買」 網站及APP可直接下單
恒指升幅收窄至63點 北水流出增1倍 科指倒跌 全周仍升8%近8個月最勁