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騰訊任宇昕：過去5年全球電競觀眾增長約六成至5.32億

騰訊（0700）首席運營官任宇昕今日於《2023全球電競運動領袖峰會暨騰訊電競年度發布會》致詞時表示，過去5年全球電競觀眾快速從3.35億增長至5.32億，增長約60%；賽事如《英雄聯盟》S11總決賽同時觀看人數峰值已超過7300萬人，熱度有如全球最頂尖的體育賽事，相信即將舉辦的亞運會上，電競一定會再次引來全球電競用戶的關注。

他指出，數據顯示，目前中國70.3%的網民認為，電競應參與奧運或其他重大體育賽事；66.8%網民認為電競與足球籃球一樣，是一項體育運動。另外一項覆蓋美、日、韓等多個國家的調查亦顯示，超過70%網民認為「電競會讓不同國家、不同⽂化的⼈相互理解、進⽽尊重彼此」。這些關鍵共識與認知的建立，反映電競已進化為一個真正具備全球影響力的新興體育運動，並在產業化方面進入關鍵「塑形期」。

他又稱，電競與體育的融合正在全球成為越來越受關注的新趨勢，早在2003年電競已被國家體育總局列為正式體育項目；國際對電競的理解也在不斷深化。亞奧理事會宣布電競進入亞運會後，國際奧委會也做出了許多積極的嘗試。新加坡電競周亦有虛擬帆船賽、虛擬跆拳道等基於傳統體育研發的項目，反映交流與融合是大勢所趨。

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