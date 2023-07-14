他指出，數據顯示，目前中國70.3%的網民認為，電競應參與奧運或其他重大體育賽事；66.8%網民認為電競與足球籃球一樣，是一項體育運動。另外一項覆蓋美、日、韓等多個國家的調查亦顯示，超過70%網民認為「電競會讓不同國家、不同⽂化的⼈相互理解、進⽽尊重彼此」。這些關鍵共識與認知的建立，反映電競已進化為一個真正具備全球影響力的新興體育運動，並在產業化方面進入關鍵「塑形期」。

他又稱，電競與體育的融合正在全球成為越來越受關注的新趨勢，早在2003年電競已被國家體育總局列為正式體育項目；國際對電競的理解也在不斷深化。亞奧理事會宣布電競進入亞運會後，國際奧委會也做出了許多積極的嘗試。新加坡電競周亦有虛擬帆船賽、虛擬跆拳道等基於傳統體育研發的項目，反映交流與融合是大勢所趨。

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