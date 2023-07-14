中遠海運（2866）發盈警，料截至2023年6月底止6個月，公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤10億元到12億元 (人民幣，下同)，與上年同期相比，將減少14.9億元到16.9億元，按年減少約55.4%到62.8%。
其中2023年第二季公司預計實現歸屬於上市公司股東的淨利潤6億元到8億元，較上一季增長約50%到100%，並預計公司實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤8.5億元到10.5億元，與上年同期相比，將減少15.6億元到17.6億元或減少約59.8%至67.4%。
公司亦自2023年1月1日起執行中國財政部發布的《企業會計準則解釋第16號》，對上年同期數進行重述，重述調整金額較小。重述後，公司截至2022年6月30日止6個月實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約26.91億元，實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤約為26.08億元。
公司經營業績預期減少是由於2023年上半年全球經濟增速放緩，航運市場週期性波動所致。
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