moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

中遠海運發盈警 料上半年盈利倒退最多63%

中遠海運（2866）發盈警，料截至2023年6月底止6個月，公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤10億元到12億元 (人民幣，下同)，與上年同期相比，將減少14.9億元到16.9億元，按年減少約55.4%到62.8%。

其中2023年第二季公司預計實現歸屬於上市公司股東的淨利潤6億元到8億元，較上一季增長約50%到100%，並預計公司實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤8.5億元到10.5億元，與上年同期相比，將減少15.6億元到17.6億元或減少約59.8%至67.4%。

公司亦自2023年1月1日起執行中國財政部發布的《企業會計準則解釋第16號》，對上年同期數進行重述，重述調整金額較小。重述後，公司截至2022年6月30日止6個月實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約26.91億元，實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤約為26.08億元。

公司經營業績預期減少是由於2023年上半年全球經濟增速放緩，航運市場週期性波動所致。

其他報道

東亞看好短債、黃金及部分內地板塊

香港企業淨債務連跌兩年 見8年低

金隅集團發盈警 料計2023財年中期少賺最多78%

Ken Sir呂宇健持遠東酒店5.14%

長汽發盈警 料中期純利跌最多79%

中國動向Kappa同店銷售增逾10%

莎莎首季港同店銷售增72%  

全日沽空金額137億 比率降至15% 盈富沽空減30%

Burberry第一季同店銷售升18% 中國升46% 摩通：緩失去動力擔憂

東亞下調今年恒指目標價至22,050點

Buyandship推新功能「輕鬆購買」 網站及APP可直接下單

花旗銀行：以債券戶口形式認購銀債 可豁免七項收費

渣打：經債券戶口認購銀債可豁免5項費用 料認購反應踴躍

理文造紙發盈警 預計上半年盈利跌58%

馬鋼發盈警 料中期盈轉虧逾22億人幣

恒指升幅收窄至63點 北水流出增1倍 科指倒跌 全周仍升8%近8個月最勁

理文化工發盈警 料上半年溢利減少88%

比亞迪擬10億美元印度生產電動車和電池

世衛列阿斯巴甜「可能致癌物」 百事：無意改變產品組合

Threads熱情降溫？ 活躍用戶降20%使用時間削半

據報瑞信逾120名資深銀行家轉投其他銀行

內地傳邀國際投資者參加研討會 鼓勵繼續投資內地

遠東酒店跌7%後停牌 今審議九華徑發展申請