中國國航（0753）發盈警，預期截至6月30日止中期淨虧損約32億至39億元 （人民幣，下同），比去年同期淨虧損194億元有所收窄，扣除非經常性損益後的淨虧損幣44億至54億元 ，比去年同期相關淨虧損195億元亦有所收窄。
該集團指，上半年受國際航線恢復情況低於預期，以及人民幣兌美元匯率波動等因素影響，整體仍處於虧損狀態。上半年把握航空運輸市場需求改善契機，推進提質增效，增加運力投入，穩住效益基本盤，嚴格管控成本；加大資源整合力度，發揮協同效應；堅守安全運行底線，加強風險防控，上半年經營表現同比大幅好轉。
該集團指，6月乘客量1105萬人次，按年上升1.8倍，按月升4.2%客運運力投入按年上升1.72倍，按月上升0.8%；旅客周轉量按年上升 2.1倍，按月上升7.5%。平均客座率為72.7%，同比上升 8.9 個百分點，環比上升 4.5 個百分點。至於上半年乘客量約5857萬人次，按年上升1.7倍。
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