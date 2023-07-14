moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

國航料中期虧損收窄至最多39億人幣

中國國航（0753）發盈警，預期截至6月30日止中期淨虧損約32億至39億元 （人民幣，下同），比去年同期淨虧損194億元有所收窄，扣除非經常性損益後的淨虧損幣44億至54億元 ，比去年同期相關淨虧損195億元亦有所收窄。

該集團指，上半年受國際航線恢復情況低於預期，以及人民幣兌美元匯率波動等因素影響，整體仍處於虧損狀態。上半年把握航空運輸市場需求改善契機，推進提質增效，增加運力投入，穩住效益基本盤，嚴格管控成本；加大資源整合力度，發揮協同效應；堅守安全運行底線，加強風險防控，上半年經營表現同比大幅好轉。

該集團指，6月乘客量1105萬人次，按年上升1.8倍，按月升4.2%客運運力投入按年上升1.72倍，按月上升0.8%；旅客周轉量按年上升 2.1倍，按月上升7.5%。平均客座率為72.7%，同比上升 8.9 個百分點，環比上升 4.5 個百分點。至於上半年乘客量約5857萬人次，按年上升1.7倍。

其他報道

上海石化發盈警 料中期虧損最多11億人幣

奈雪的茶上季淨新增88間茶飲店 維持全年新開600家新門店目標

中遠海運發盈警 料上半年盈利倒退最多63%

騰訊任宇昕：過去5年全球電競觀眾增長約六成至5.32億

東亞看好短債、黃金及部分內地板塊

香港企業淨債務連跌兩年 見8年低

金隅集團發盈警 料計2023財年中期少賺最多78%

Ken Sir呂宇健持遠東酒店5.14%

長汽發盈警 料中期純利跌最多79%

中國動向Kappa同店銷售增逾10%

莎莎首季港同店銷售增72%  

全日沽空金額137億 比率降至15% 盈富沽空減30%

Burberry第一季同店銷售升18% 中國升46% 摩通：緩失去動力擔憂

東亞下調今年恒指目標價至22,050點

Buyandship推新功能「輕鬆購買」 網站及APP可直接下單

花旗銀行：以債券戶口形式認購銀債 可豁免七項收費

渣打：經債券戶口認購銀債可豁免5項費用 料認購反應踴躍

理文造紙發盈警 預計上半年盈利跌58%

馬鋼發盈警 料中期盈轉虧逾22億人幣

恒指升幅收窄至63點 北水流出增1倍 科指倒跌 全周仍升8%近8個月最勁

理文化工發盈警 料上半年溢利減少88%

比亞迪擬10億美元印度生產電動車和電池

世衛列阿斯巴甜「可能致癌物」 百事：無意改變產品組合