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奈雪的茶上季淨新增88間茶飲店 維持全年新開600家新門店目標

奈雪的茶（2150）公布，截至6月底的第二季淨新增88間奈雪的茶茶飲店，關停10間奈雪的茶茶飲店。截至2023年6月30日，集團共經營1,194間奈雪的茶茶飲店。

奈雪的茶指，第二季門店表現較首季保持穩健，是由於新品定價相對較低，雖然客單價較首度略有下降，但訂單量相應有所提升。隨著人員基本到位，銷售渠道逐步建立，集團瓶裝飲料業務線於2023年4月首次在月度未經審核管理賬目層面取得微利。

在現製茶飲產品方面，集團於第二季度更新迭代後再次推出了霸氣一桶瓜等產品，並與海綿寶寶等IP形象合作，在兒童節推出了鳳梨系列飲品，顧客購買熱情高漲。首季多個新品上架後一周內銷售額佔比超過總銷售額的1/3，對集團收入起到了較好的提振作用。

在今年首季，奈雪的茶上調全年門店計劃至600家，而集團在2023年上半年合開奈雪的茶茶飲新店共計145家，即完成僅約24.2%。集團預計，新增開店計劃將在下半年逐步得到落實，並將維持全年新開約600家新門店的計劃。

按地理位置劃分的奈雪的茶茶飲店數目，截至第二季第一類茶飲店數目為975間，較首季末923間，增加52間。截至第二季第二類茶飲店數目為219間，較首季末183間，增加36間。

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