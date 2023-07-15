今次論壇以《創發展康莊路：助力企業建未來》為主題，獲財政司司長陳茂波、中國財政部會計司司長舒惠好及國際會計師聯合會主席（IFAC）Asmâa Resmouki擔任主禮嘉賓並致開幕詞，聯同香港會計師公會會長方蘊萱，一同為此盛事揭開序幕。

陳茂波在致辭中闡述了香港的獨特優勢和未來發展機遇，特別是推進香港作為國際金融中心和國際創科中心發展的理念和方向。他提到香港要着力建設綠色科技和綠色金融中心，以及擁抱第三代互聯網（Web3.0）發展。他表示，公會一直為會員提供各種培訓和持續進修的服務，相信公會會繼續協助會計專業把握未來經濟發展帶來的機遇。

舒惠好亦指出，公會多年來持續優化會員服務，培育了大量優秀人才，對香港經濟社會發展作出貢獻。Asmâa Resmouki則指，公會是IFAC的創始會員之一，並表揚公會在制定準則和會計專業發展方面作出的貢獻。方蘊萱在歡迎辭中表示，香港會計師公會為過往成就而慶祝的同時，亦需要展望將來，為應用嶄新科技及適應新工作模式而準備就緒，並擁抱多元化及因應環境改變而採用的新措施及標準。