【13:45更新】天文台表示，會在下午四時二十分改發三號強風信號。根據港交所安排，若「中午12:00後始解除信號」則全日停止交易。

天文台表示，

隨著泰利繼續遠離香港，本地風勢正逐漸減弱。天文台會在下午四時二十分改發三號強風信號。但與泰利相關的烈風區仍影響珠江口部分地區，本港西南部離岸海域初時仍會吹烈風，高地可達暴風程度。泰利的雨帶亦會為本港帶來猛烈陣風。市民切勿鬆懈防風措施。

海有大至非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

在過去一小時，昂坪、長洲及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時108、81及63公里，最高陣風分別超過每小時134、101及75公里。

【11:45更新】天文台會考慮在下午四時至七時之間改發三號強風信號。根據港交所安排，若「中午12:00後始解除信號」則全日停止交易。

天文台表示，泰利已開始遠離香港，本地東部的風勢開始逐漸減弱，但與泰利相關的烈風區仍影響珠江口一帶，本港西南部在未來數小時仍普遍吹烈風，高地達暴風程度。視乎泰利遠離香港的速度和本地風力的變化，以及泰利雨帶的相關陣風會否持續影響本港，天文台會考慮在下午四時至七時之間改發三號強風信號。

海有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。市民請留意最新的天氣消息。

在過去一小時，昂坪、長洲及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時99、78及64公里，最高陣風分別超過每小時129、106及75公里。

【10:45更新】八號烈風或暴風信號至少維持至下午4時。根據港交所安排，若「中午12:00後始解除信號」則全日停止交易。

天文台表示，受泰利影響，本港普遍吹東至東南烈風，高地間中吹暴風。

按照現時預測路徑，泰利會於早上在本港西南偏南300公里內掠過，而與其相關的烈風區會在下午初時持續影響珠江口一帶。八號烈風或暴風信號至少維持至下午4時。隨後八號信號會否維持將視乎泰利遠離珠江口的速度和本地風力的變化，以及泰利雨帶的相關陣風會否持續影響本港。

海有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。市民請留意最新的天氣消息。

在過去一小時，昂坪、長洲及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時108、77及74公里，最高陣風分別超過每小時133、102及87公里。

【08:45更新】八號烈風或暴風信號至少維持至下午4時。根據港交所安排，若「中午12:00後始解除信號」則全日停止交易。

天文台表示，受泰利影響，本港普遍吹東至東南烈風，高地間中吹暴風。

按照現時預測路徑，泰利會於早上在本港西南偏南300公里內掠過，而與其相關的烈風區會持續影響珠江口一帶。八號烈風或暴風信號至少維持至下午4時。隨後八號信號會否維持將視乎泰利遠離珠江口的速度和本地風力的變化，以及泰利雨帶的相關陣風會否持續影響本港。

受泰利帶來的風暴潮及天文大潮的共同影響，預計大澳的海水高度會在上午9時至11時期間上漲至海圖基準面以上約3米或以上。海水上漲可能會引致低窪地區出現水浸，市民應儘量避免進入可能受影響的低窪地區及遠離危險地方。海有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

在過去一小時，昂坪、長洲泳灘及大美督分別錄得的最高持續風速為每小時108、82及67公里，最高陣風分別超過每小時138、109及84公里。

【08:09】天文台表示，八號烈風或暴風信號至少維持至正午12時。隨後八號信號會否維持將取決於本地風力的變化，以及泰利雨帶的相關陣風會否持續影響本港。

根據港交所安排，如有關信號在上午11:30後至中午12:00期間解除，「開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將於下午2:00開始」。

若「中午12:00後始解除信號」則全日停止交易。

天文台表示，受泰利影響，本港普遍吹東至東南烈風，高地間中吹暴風。按照現時預測路徑，泰利會於早上在本港西南偏南300公里內掠過。同時，與泰利相關的一道強雨帶正影響珠江口一帶。

受泰利帶來的風暴潮及天文大潮的共同影響，預計大澳的海水高度會在上午8時至11時期間上漲至海圖基準面以上約3米或以上。海水上漲可能會引致低窪地區出現水浸，市民應儘量避免進入可能受影響的低窪地區及遠離危險地方。海有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

在過去一小時，昂坪、大老山及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時96、80及80公里，最高陣風分別超過每小時138、101及97公里。

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