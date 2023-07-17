moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

上半年內地GDP增5.5% 國統局：經濟運行整體回升向好

內地第二季GDP遜預期，按季仍增長0.8%，推動上半年增5.5%，國統局表示，上半年，市場需求逐步恢復，生產供給持續增加，就業物價總體穩定，居民收入平穩增長，經濟運行整體回升向好。

總的來看，上半年，隨著經濟社會全面恢復常態化運行，宏觀政策顯效發力，國民經濟回升向好，高質量發展穩步推進。但也要看到，世界政治經濟形勢錯綜複雜，國內經濟持續恢復發展的基礎仍不穩固。下階段，著力暢通經濟循環，在轉方式、調結構、增動能上下更大功夫，努力推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

國統局指出，工業生產穩步恢復，裝備製造業增長較快上半年，全國規模以上工業增加值按年增長3.8%，比一季度加快0.8個百分點。服務業增長較快，接觸型聚集型服務業明顯改善，上半年，服務業增加值按年增長6.4%，比一季度加快1.0個百分點。市場銷售增勢較好，升級類商品銷售加快，上半年，社會消費品零售總額227588億元，按年增長8.2%，比一季度加快2.4個百分點。固定資產投資持續增長，高技術產業投資較快增長，上半年，全國固定資產投資（不含農戶）243113億元，按年增長3.8%。

初步核算，上半年國內生產總值593034億元，按不變價格計算，按年增長5.5%，比一季度加快1.0個百分點。分產業看，第一產業增加值30416億元，按年增長3.7%；第二產業增加值230682億元，增長4.3%；第三產業增加值331937億元，增長6.4%。分季度看，一季度國內生產總值按年增長4.5%，二季度增長6.3%。從環比看，二季度國內生產總值增長0.8%。

農業生產形勢穩定，畜牧業平穩增長。上半年，農業（種植業）增加值按年增長3.3%。夏糧生產再獲豐收。全國夏糧總產量14613萬噸，比上年減少127.4萬噸，下降0.9%，產量居歷史第二高位。上半年，豬牛羊禽肉產量4682萬噸，按年增長3.6%，其中豬肉、牛肉、羊肉、禽肉產量分別增長3.2%、4.5%、5.1%、4.3%；牛奶產量增長7.5%，禽蛋產量增長2.9%。二季度末，生豬存欄43517萬頭，按年增長1.1%。上半年，生豬出欄37548萬頭，增長2.6%。

工業生產穩步恢復，裝備製造業增長較快。上半年，全國規模以上工業增加值按年增長3.8%，比一季度加快0.8個百分點。分三大門類看，採礦業增加值按年增長1.7%，製造業增長4.2%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長4.1%。裝備製造業增加值增長6.5%，比全部規模以上工業快2.7個百分點。分經濟類型看，國有控股企業增加值按年增長4.4%；股份制企業增長4.4%，外商及港澳台商投資企業增長0.8%；私營企業增長1.9%。分產品看，太陽能電池、新能源汽車、工業控制計算機及系統產量分別增長54.5%、35.0%、34.1%。 6月份，規模以上工業增加值按年增長4.4%，環比增長0.68%。 6月份，製造業採購經理指數為49.0%，企業生產經營活動預期指數為53.4%。

服務業增長較快，接觸型聚集型服務業明顯改善。上半年，服務業增加值按年增長6.4%，比一季度加快1.0個百分點。其中，住宿和餐飲業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，租賃和商務服務業，金融業，批發和零售業增加值分別增長15.5%、12.9%、10.1%、7.3%、6.6%。 6月份，服務業生產指數按年增長6.8%。其中，住宿和餐飲業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，租賃和商務服務業生產指數分別增長20.0%、15.4%、9.3%。 1-5月份，全國規模以上服務業企業營業收入按年增長8.5%。 6月份，服務業商務活動指數為52.8%，業務活動預期指數為60.3%。其中，航空運輸、郵政快遞、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務、保險等行業商務活動指數均位於60.0%及以上高位景氣區間。

市場銷售增勢較好，升級類商品銷售加快。上半年，社會消費品零售總額227588億元，按年增長8.2%，比一季度加快2.4個百分點。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額197532億元，按年增長8.1%；鄉村消費品零售額30056億元，增長8.4%。按消費類型分，商品零售203259億元，增長6.8%；餐飲收入24329億元，增長21.4%。基本生活類商品銷售穩定增長，限額以上單位服裝鞋帽針紡織品類、糧油食品類商品零售額分別增長12.8%、4.8%。升級類商品銷售較快增長，限額以上單位金銀珠寶類、體育娛樂用品類、化妝品類商品零售額分別增長17.5%、10.5%、8.6%。全國網上零售額71621億元，按年增長13.1%。其中，實物商品網上零售額60623億元，增長10.8%，佔社會消費品零售總額的比重為26.6%。 6月份，社會消費品零售總額按年增長3.1%，環比增長0.23%。

固定資產投資持續增長，高技術產業投資較快增長。上半年，全國固定資產投資（不含農戶）243113億元，按年增長3.8%。分領域看，基礎設施投資增長7.2%，製造業投資增長6.0%，房地產開發投資下降7.9%。全國商品房銷售面積59515萬平方米，下降5.3%；商品房銷售額63092億元，增長1.1%。分產業看，第一產業投資增長0.1%，第二產業投資增長8.9%，第三產業投資增長1.6%。民間投資下降0.2%。高技術產業投資增長12.5%，其中高技術製造業和高技術服務業投資分別增長11.8%、13.9%。高技術製造業中，醫療儀器設備及儀器儀表製造業、電子及通信設備製造業投資分別增長16.8%、14.2%；高技術服務業中，專業技術服務業、科技成果轉化服務業投資分別增長51.6%、46.3%。 6月份，固定資產投資（不含農戶）環比增長0.39%。

貨物進出口保持增長，貿易結構繼續優化。上半年，貨物進出口總額201016億元，按年增長2.1%。其中，出口114588億元，增長3.7%；進口86429億元，下降0.1%。進出口相抵，貿易順差28159億元。一般貿易進出口增長4.0%，佔進出口總額的比重為65.5%，比上年同期提高1.2個百分點。民營企業進出口增長8.9%，佔進出口總額的比重為52.7%，比上年同期提高3.3個百分點。對“一帶一路”沿線國家進出口增長9.8%。 6月份，進出口總額34883億元，按年下降6.0%。其中，出口19898億元，下降8.3%；進口14985億元，下降2.6%。

居民消費價格按年上漲，工業生產者價格按年下降。上半年，全國居民消費價格（CPI）按年上漲0.7%。分類別看，食品菸酒價格上漲2.1%，衣著價格上漲0.8%，居住價格下降0.2%，生活用品及服務價格上漲0.5%，交通通信價格下降2.3%，教育文化娛樂價格上漲1.7%，醫療保健價格上漲1.0%，其他用品及服務價格上漲2.9%。在食品菸酒價格中，鮮果價格上漲7.9%，豬肉價格上漲3.2%，糧食價格上漲1.6%，鮮菜價格下降2.7%。扣除食品和能源價格後的核心CPI按年上漲0.7%。 6月份，全國居民消費價格按年持平，環比下降0.2%。

上半年，全國工業生產者出廠價格按年下降3.1%。其中，6月份按年下降5.4%，環比下降0.8%。上半年，工業生產者購進價格按年下降3.0%。其中，6月份按年下降6.5%，環比下降1.1%。

就業形勢總體穩定，城鎮調查失業率下降。上半年，全國城鎮調查失業率平均值為5.3%，比一季度下降0.2個百分點。 6月份，全國城鎮調查失業率為5.2%，與上月持平。本地戶籍勞動力調查失業率為5.1%；外來戶籍勞動力調查失業率為5.3%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.9%。 16-24歲、25-59歲勞動力調查失業率分別為21.3%、4.1%。 25-59歲勞動力中，初中及以下學歷、高中學歷、大專學歷、本科及以上學歷勞動力調查失業率分別為4.4%、4.4%、3.9%、3.2%。 31個大城市城鎮調查失業率為5.5%，與上月持平。全國企業就業人員周平均工作時間為48.7小時。二季度末，外出務工農村勞動力總量18705萬人，按年增長3.2%。

居民收入平穩增長，農村居民收入增速快於城鎮居民。上半年，全國居民人均可支配收入19672元，按年名義增長6.5%，比一季度加快1.4個百分點；扣除價格因素實際增長5.8%，加快2.0個百分點。按常住地分，城鎮居民人均可支配收入26357元，按年名義增長5.4%，實際增長4.7%；農村居民人均可支配收入10551元，按年名義增長7.8%，實際增長7.2%。從收入來源看，全國居民人均工資性收入、經營淨收入、財產淨收入、轉移淨收入分別名義增長6.8%、7.0%、4.7%、6.1%。全國居民人均可支配收入中位數16393元，按年名義增長5.4%。

 

其他報道

內地第二季GDP、零售遜預期 固投、工業增加值勝預期

特斯拉Cybertruck發表近4年後終面世

眾安智慧生活IPO 下限定價 超購0.84倍

八號烈風或暴風信號至少維持至下午4時 港股全日停止交易

北水增持中石油 減持建行