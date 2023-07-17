總的來看，上半年，隨著經濟社會全面恢復常態化運行，宏觀政策顯效發力，國民經濟回升向好，高質量發展穩步推進。但也要看到，世界政治經濟形勢錯綜複雜，國內經濟持續恢復發展的基礎仍不穩固。下階段，著力暢通經濟循環，在轉方式、調結構、增動能上下更大功夫，努力推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

國統局指出，工業生產穩步恢復，裝備製造業增長較快上半年，全國規模以上工業增加值按年增長3.8%，比一季度加快0.8個百分點。服務業增長較快，接觸型聚集型服務業明顯改善，上半年，服務業增加值按年增長6.4%，比一季度加快1.0個百分點。市場銷售增勢較好，升級類商品銷售加快，上半年，社會消費品零售總額227588億元，按年增長8.2%，比一季度加快2.4個百分點。固定資產投資持續增長，高技術產業投資較快增長，上半年，全國固定資產投資（不含農戶）243113億元，按年增長3.8%。

初步核算，上半年國內生產總值593034億元，按不變價格計算，按年增長5.5%，比一季度加快1.0個百分點。分產業看，第一產業增加值30416億元，按年增長3.7%；第二產業增加值230682億元，增長4.3%；第三產業增加值331937億元，增長6.4%。分季度看，一季度國內生產總值按年增長4.5%，二季度增長6.3%。從環比看，二季度國內生產總值增長0.8%。

農業生產形勢穩定，畜牧業平穩增長。上半年，農業（種植業）增加值按年增長3.3%。夏糧生產再獲豐收。全國夏糧總產量14613萬噸，比上年減少127.4萬噸，下降0.9%，產量居歷史第二高位。上半年，豬牛羊禽肉產量4682萬噸，按年增長3.6%，其中豬肉、牛肉、羊肉、禽肉產量分別增長3.2%、4.5%、5.1%、4.3%；牛奶產量增長7.5%，禽蛋產量增長2.9%。二季度末，生豬存欄43517萬頭，按年增長1.1%。上半年，生豬出欄37548萬頭，增長2.6%。

工業生產穩步恢復，裝備製造業增長較快。上半年，全國規模以上工業增加值按年增長3.8%，比一季度加快0.8個百分點。分三大門類看，採礦業增加值按年增長1.7%，製造業增長4.2%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長4.1%。裝備製造業增加值增長6.5%，比全部規模以上工業快2.7個百分點。分經濟類型看，國有控股企業增加值按年增長4.4%；股份制企業增長4.4%，外商及港澳台商投資企業增長0.8%；私營企業增長1.9%。分產品看，太陽能電池、新能源汽車、工業控制計算機及系統產量分別增長54.5%、35.0%、34.1%。 6月份，規模以上工業增加值按年增長4.4%，環比增長0.68%。 6月份，製造業採購經理指數為49.0%，企業生產經營活動預期指數為53.4%。

服務業增長較快，接觸型聚集型服務業明顯改善。上半年，服務業增加值按年增長6.4%，比一季度加快1.0個百分點。其中，住宿和餐飲業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，租賃和商務服務業，金融業，批發和零售業增加值分別增長15.5%、12.9%、10.1%、7.3%、6.6%。 6月份，服務業生產指數按年增長6.8%。其中，住宿和餐飲業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，租賃和商務服務業生產指數分別增長20.0%、15.4%、9.3%。 1-5月份，全國規模以上服務業企業營業收入按年增長8.5%。 6月份，服務業商務活動指數為52.8%，業務活動預期指數為60.3%。其中，航空運輸、郵政快遞、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務、保險等行業商務活動指數均位於60.0%及以上高位景氣區間。

市場銷售增勢較好，升級類商品銷售加快。上半年，社會消費品零售總額227588億元，按年增長8.2%，比一季度加快2.4個百分點。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額197532億元，按年增長8.1%；鄉村消費品零售額30056億元，增長8.4%。按消費類型分，商品零售203259億元，增長6.8%；餐飲收入24329億元，增長21.4%。基本生活類商品銷售穩定增長，限額以上單位服裝鞋帽針紡織品類、糧油食品類商品零售額分別增長12.8%、4.8%。升級類商品銷售較快增長，限額以上單位金銀珠寶類、體育娛樂用品類、化妝品類商品零售額分別增長17.5%、10.5%、8.6%。全國網上零售額71621億元，按年增長13.1%。其中，實物商品網上零售額60623億元，增長10.8%，佔社會消費品零售總額的比重為26.6%。 6月份，社會消費品零售總額按年增長3.1%，環比增長0.23%。

固定資產投資持續增長，高技術產業投資較快增長。上半年，全國固定資產投資（不含農戶）243113億元，按年增長3.8%。分領域看，基礎設施投資增長7.2%，製造業投資增長6.0%，房地產開發投資下降7.9%。全國商品房銷售面積59515萬平方米，下降5.3%；商品房銷售額63092億元，增長1.1%。分產業看，第一產業投資增長0.1%，第二產業投資增長8.9%，第三產業投資增長1.6%。民間投資下降0.2%。高技術產業投資增長12.5%，其中高技術製造業和高技術服務業投資分別增長11.8%、13.9%。高技術製造業中，醫療儀器設備及儀器儀表製造業、電子及通信設備製造業投資分別增長16.8%、14.2%；高技術服務業中，專業技術服務業、科技成果轉化服務業投資分別增長51.6%、46.3%。 6月份，固定資產投資（不含農戶）環比增長0.39%。

貨物進出口保持增長，貿易結構繼續優化。上半年，貨物進出口總額201016億元，按年增長2.1%。其中，出口114588億元，增長3.7%；進口86429億元，下降0.1%。進出口相抵，貿易順差28159億元。一般貿易進出口增長4.0%，佔進出口總額的比重為65.5%，比上年同期提高1.2個百分點。民營企業進出口增長8.9%，佔進出口總額的比重為52.7%，比上年同期提高3.3個百分點。對“一帶一路”沿線國家進出口增長9.8%。 6月份，進出口總額34883億元，按年下降6.0%。其中，出口19898億元，下降8.3%；進口14985億元，下降2.6%。

居民消費價格按年上漲，工業生產者價格按年下降。上半年，全國居民消費價格（CPI）按年上漲0.7%。分類別看，食品菸酒價格上漲2.1%，衣著價格上漲0.8%，居住價格下降0.2%，生活用品及服務價格上漲0.5%，交通通信價格下降2.3%，教育文化娛樂價格上漲1.7%，醫療保健價格上漲1.0%，其他用品及服務價格上漲2.9%。在食品菸酒價格中，鮮果價格上漲7.9%，豬肉價格上漲3.2%，糧食價格上漲1.6%，鮮菜價格下降2.7%。扣除食品和能源價格後的核心CPI按年上漲0.7%。 6月份，全國居民消費價格按年持平，環比下降0.2%。

上半年，全國工業生產者出廠價格按年下降3.1%。其中，6月份按年下降5.4%，環比下降0.8%。上半年，工業生產者購進價格按年下降3.0%。其中，6月份按年下降6.5%，環比下降1.1%。

就業形勢總體穩定，城鎮調查失業率下降。上半年，全國城鎮調查失業率平均值為5.3%，比一季度下降0.2個百分點。 6月份，全國城鎮調查失業率為5.2%，與上月持平。本地戶籍勞動力調查失業率為5.1%；外來戶籍勞動力調查失業率為5.3%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.9%。 16-24歲、25-59歲勞動力調查失業率分別為21.3%、4.1%。 25-59歲勞動力中，初中及以下學歷、高中學歷、大專學歷、本科及以上學歷勞動力調查失業率分別為4.4%、4.4%、3.9%、3.2%。 31個大城市城鎮調查失業率為5.5%，與上月持平。全國企業就業人員周平均工作時間為48.7小時。二季度末，外出務工農村勞動力總量18705萬人，按年增長3.2%。

居民收入平穩增長，農村居民收入增速快於城鎮居民。上半年，全國居民人均可支配收入19672元，按年名義增長6.5%，比一季度加快1.4個百分點；扣除價格因素實際增長5.8%，加快2.0個百分點。按常住地分，城鎮居民人均可支配收入26357元，按年名義增長5.4%，實際增長4.7%；農村居民人均可支配收入10551元，按年名義增長7.8%，實際增長7.2%。從收入來源看，全國居民人均工資性收入、經營淨收入、財產淨收入、轉移淨收入分別名義增長6.8%、7.0%、4.7%、6.1%。全國居民人均可支配收入中位數16393元，按年名義增長5.4%。

其他報道

內地第二季GDP、零售遜預期 固投、工業增加值勝預期

特斯拉Cybertruck發表近4年後終面世

眾安智慧生活IPO 下限定價 超購0.84倍

八號烈風或暴風信號至少維持至下午4時 港股全日停止交易

北水增持中石油 減持建行