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國統局：有能力實現全年經濟目標 目前不存在通縮

國統局新聞發言人付凌暉表示，上半年經濟運行整體回升向好，主要指標改善為實現全年經濟發展目標奠定堅實基礎，但也要看到國內經濟持續恢復發展的基礎仍不牢固，將努力推動經濟實現質的提升和量的合理增長。

付凌暉表示，今年以來中國經濟逐步擺脫疫情的影響，上半年GDP 5.5%的增速在全球範圍內是較快的增速，是結構改善、動能優化的增長，有信心有條件有能力完成全年經濟社會發展預期目標任務。

付凌暉表示，內地經濟目前不存在通縮的現象，下階段也不會出現通縮，CPI漲幅低位運行是階段性的，是國際國內多重因素共同影響結果。付凌暉表示，生產和需求之間恢復不同步，一定程度造成價格低位運行，隨著同期高基數因素逐步消除，價格漲幅會逐步回到合理水平。

付凌暉表示，上半年房地產市場總體呈現企穩態勢，房地產市場將逐步走穩，中長期看中國房地產市場從過去高速發展轉向平穩發展。未來看房地產投資還會處於低位運行；但是隨著房地產市場調整逐步到位，房地產投資會逐步回到合理水平。

付凌暉表示，青年人的求職難和部分行業招工難並存；總體看就業形勢有望保持穩定，青年失業率有望逐步下降。7月份青年失業率有可能還會提高，隨著畢業季過去，8月份青年失業率預計會逐步下降。

付凌暉表示，上半年最終消費支出對經濟增長貢獻率達到77.2%，下階段服務性消費需求加快釋放，將帶動服務業較快增長。收入擴大對於消費拉動會逐步顯現。

 

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