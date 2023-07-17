騰訊音樂娛樂集團執行董事長彭迦信代表公司董事會與管理層表示，「自2018年加入公司以來，Tony(葉卓東)基於豐富的專業知識與經驗，不斷幫助公司完善戰略重點佈局，對TME的發展發揮了重要作用，並有效為公司夯實了投資者群體對公司發展的信心，推動公司在2018年和2022年完成兩次成功上市，為TME逐步發展成為中國在線音樂與音頻娛樂服務的領航者做出了重要貢獻」。

葉卓東表示，「我非常榮幸能夠成為TME大家庭中的一員，也對公司多年來取得的優異成績感到自豪。多年來，TME持續推動了中國在線音樂產業的長期健康發展，並實現了許多令人矚目的里程碑式的成果，尤其是公司的在線音樂付費用戶數，這一數據在2018年初不到2000萬，而在2023年第一季度已經持續增長到了超9000萬的規模，並將持續健康發展，這些都得益於公司與行業同仁的共同努力。在此，我也想衷心感謝執行董事長Cussion、首席執行官Ross和董事會對我的充分信任，以及在TME工作期間所有同事們的大力支持。未來，我會在海外花更多時間陪伴家人，但無論身在何處，我始終對TME團隊以及公司作為中國在線音樂與音頻娛樂領航者的巨大潛力充滿信心」。

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