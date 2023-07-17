講起Ada，相信大家都記得Ada出身自富貴之家，爸爸係基金經理兼股評人龐寶林；佢當年同拔萃中小學同學、「10A」港姐麥明詩同時參選，齊齊成為當屆熱門。

不過，近年Ada已轉型做Youtuber同音樂老師，前日更係其頻道自爆，因為一直想增加被動收入或經網上遠程工作賺錢，近期就收到一個Whatsapp兼職短訊，轉介一個疑似在冒充聯盟行銷平台「clickbank」上工作的機會，話每日輕輕鬆鬆為45個產品reviews就可以賺到錢，結果被騙足足七萬蚊。

Ada受騙嘅經過其實好簡單，騙子一開始指導Ada做tasks，頭幾次佢都好成功收到佣金同回收到騙子要求提供的按金後，仲離奇地因「新手上路」「好彩」中咗幾次獎，令佣金可以翻幾倍。由於Ada所負責reviews嘅產品金額愈來愈大，佣金愈來愈高，係錢愈滾愈大嘅情況下，Ada慢慢上釣。

騙子要求Ada交出嘅按金愈來愈高。直到Ada不斷中獎，開始覺得唔妥時，佢即刻直接打畀銀行都截唔到數，因為「轉數快，啲錢過得好快」…錢已經入咗騙子口袋，拎唔返。

其實喺片段中可以睇得出，Ada並非無防人之心。佢不單多次講出騙子行騙時的漏洞，好似介紹工畀佢嘅人，自稱來自Page Personnel，但佢只係八年前係Page Personnel搵過工，對方突然八年後先搵返佢介紹工，已經非常可疑﹔而佢發現之後騙子提供嘅「clickbank」網站同一般嘅唔一樣，騙子話係員工版網站，佢都半信半疑﹔騙子一開始話中獎只有三次機會，但Ada卻離奇多次中獎等。

但騙子真係好識掌握受害人心理，好似Ada咁因為一心想賺多啲錢，自然容易上釣，即使明知有可能受騙，亦因為一開始金額不大，而且屢試不爽，多次成功收錢，就抱住以小博大嘅心態，慢慢開始跌入騙子嘅心理陷阱。

其實Ada今次公開事件都非常勇敢，事關好多公眾人物都會怕事或怕批評，特別好似Ada有個富爸爸，又係名校出身，仲選過港姐，一定惹來唔少負面留言。不過，Ada就唔諗住因為小小錢就算，而係決定報警同公開事件，等大家小心啲，唔想騙子就逍遙法外。

事實上，電話實行實名制後，身邊朋友大部份異口同聲表示，幾乎日日收十個八個詐騙電話，雖然商務及經濟發展局長丘應樺之前話，推行實名制唔係為了阻止騙案發生，而是幫助警方偵破騙案，但作為市民，特別長者或一些較少接觸新聞的人，可能都會百密一疏，希望警方同政府可以更大力打擊呢啲電話同網上騙案！

文：中環牌花生

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