匯豐發表報告指，銀河娛樂（0027）旗下酒店房間踏入第三季，直到8月份，連同7月1日開業的澳門銀河萊佛士酒店均已經預訂爆滿。同時，澳門銀河第四期已經平頂，有望會比原定的2027年開業時間，提早一至兩年。該集團亦正積積極檢討派息政策。
該行較早前在新加坡與銀娛的管理層會面。該行指，銀娛所見，到訪的博彩客戶的基本情況及行為與疫情前未見有太大改變，只是往訪頻率下降10%而已。另較高比例的非廣東省遊客到臨，則有助旅客留澳時間，連同該等客人的參與博彩預算，為即日來回客的預算之2.2倍。引入較多非博彩活動後，已經提振年青遊客群，甚至某程度下提升奢華消費。即使已經恢復一貴賓空間運作，具體而言情況有待觀望。
在將來的發展機遇及股東回報方面，匯豐的報告指，銀娛已經著手優化運作，例如已經持續改善博彩樓層的能源消耗及使用情況，包括採取措施去優化遊戲品種及賭枱分配，藉此改善賭枱收入比例水平，最終幫助博彩收入增長。但是因應日均博彩客相對低，因此要實現較佳賭枱收入比例需時。同時在推進澳門銀河四期方面，料仍然需要入200億元資本開支，據該行所悉，銀娛擬將第四期的原定開業時間，由2027年提早一、兩年，新項目會新增6個酒店品牌，並擁有1600間客房。新項目會提供更多休閒選擇，冀更好地滿足新一代旅客的需求。重新發展澳門百老匯及推進橫琴的項目，則會待澳門銀河第四期完成後，始會啟動。
在非博彩元素投資方面，匯豐指，在銀娛承諾投資的280億元中，營運開支及資本開支會各佔三分之二及三分之一。其認為，以銀娛淨持現金200億元，及已有的正數現金流，應該可以應付資本開支所需，同時亦正積極檢討派息政策，並料待澳門銀河四期開業後始提高派息，並支持近期的經常性派息舉措。因此其維持銀娛「買入」評級，目標價定為60元。
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