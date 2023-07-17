澳門博彩（0880）旗下位於路氹的上葡京，由於位置較偏，引起投資者關注該項目的表現提升進度。瑞銀最新的報告指，市場低估了上葡京的收益潛力，並料澳博在未來6至18個月，隨著上葡京的表現提升、在路氹有較佳的商業組合，及資產負債表實現去槓桿，會實現價值釋放。
瑞銀稱，市場的共識料上葡京到2024年的每房日均生產的EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）只有340美元，比金沙中國（1928）旗下金沙城中心在2019年的水平還要低，但是該行認為，上葡京的經營表現被市場低估。
當上葡京的表現提升，其料有助澳博在2024年將淨負債相對EBITDA比率降至3倍以下水平，同時亦料澳博明年的EBITDA會比市場預期的水平高出35%。其估值相當於2024年的企業價值相對EBITDA約6.2倍，比其12個月展望平均值及現有同業的9倍及9.6倍水平為低。該股未來6至18個月的市場佔有率提升，以至EBITDA增長，將為其帶來正面的重新評值之催化劑。
該行預期，上葡京共1900間酒店客房，在2024年的日均每房生產的EBITDA約630美元，比市場共識的340美元為高，到時的中場市場佔有率可達5%。基於參照同業物業的生產力分析，及賭收預期，其料上葡京明年可實現EBITDA約4.83億美元。
因此瑞銀認為，業界對上葡京的3%中場市佔率，及日均每房生產的EBITDA只有340美元，過份保守。在債務方面，該行估計澳博到2024年尾，隨著上葡京提供正數的EBITDA，有望將澳博的淨負債水平由目前約30億美元，推低至21億美元，並將淨負債相對EBITDA比率推低至2.6倍較舒適水平。該行重申給予澳博「買入」評級，並給予目標價6.5元。
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