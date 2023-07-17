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攜程推首個旅遊業AI大模型「攜程問道」 文字及語音可查詢旅遊產品

據內媒報道，攜程集團（9961）發布首個旅遊行業垂直大模型「攜程問道」，可篩選200億高質量非結構性旅遊數據，結合現有實時數據，進行自研垂直模型的訓練。

報道指出，當用戶提出想法，「攜程問道」可從地域、主題特色等方面，推薦旅行目的地、酒店、景點、行程規劃和即時優惠；用戶旅行需求相對明確時，就會提供智能查詢結果，用戶可使用文字和語音，以自然語言長句形式進行條件複雜的機票和酒店產品查詢。

攜程首席執行官孫潔指出，AI技術的另一個重要應用是在旅行服務場景，在AI模型幫助下，集團在三方面的客服自助率均達至翻倍提升，包括全球超過20種語言的線上自助回覆率、郵件自助回覆率和電話語音自助解決率。現時通過AI輔助，攜程客服每日平均可節約超過10000小時的工作時間，相當於日均超過1000名客服人力。

另外，攜程客服售前服務開始轉型，包括攜程客服售前直播間正式上線，首批攜程客服主播亦亮相。

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