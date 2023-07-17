匯豐環球研究指，若撇除國泰減持中國航空所錄得的單次收益19億元，料上半年經常性盈利介乎24億至29億元；而息稅前盈利（EBIT）因有超過150%的收益率帶動，升至新高67億元，即使客運量僅恢復至2019年上半年四成水平。

至於國泰計劃一年內贖回優先股，匯豐研究估計，國泰明年上半年贖回全部優先股後，明年底自由現金流將達到220億元，為恢復派息鋪路，並料明年起維持40%派息比率。此外，美銀認為國泰贖回優先股，反映管理層對公司自由現金流充滿信心。

匯豐研究認為，國泰高乘客運載率和收益率，以及燃油價格偏低，有助抵銷部分運力恢復緩慢的負面影響，故調升國泰2023年至2025年稅後利潤預測90%至98%。今年下半年方面，該行估計股東應估溢利達65億元，較上半年預測 26億元高，為有歷來最高的半年利潤。匯豐研究又指，儘管運力恢復有限，但國泰贖回優先股的計劃助消除對其流動性和盈利復蘇的擔憂。基於內地航空公司運力恢復相對緩慢，該行相信國泰將受惠於經香港轉機往返內地的旅客流量。

另一方面，美銀亦把國泰2023至2025年純利平均上調20億元，並上調國泰目標價至10.7元，相當於2024年市賬率1.35倍。

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