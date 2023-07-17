騰訊（0700）南非大股東Naspers旗下Prosus行政總裁Bob van Dijk接受《華爾街日報》訪問時表示，希望繼續成為騰訊長期股東，又指Prosus對騰訊業務充滿信心，看好中國消費互聯網行業，強調公司喜歡騰訊（we love it）。報道指出，行業超過兩年的監管似乎即將結束。
Prosus目前持有騰訊約26%股份，股份價值高達1120億美元，公司一直緩慢地出售騰訊持股以套現資助回購。Prosus預計，繼續執行其回購計劃同時，亦會將騰訊持股每年減少2至3個百分點，料至今年底其於騰訊持股量將降到24至25%。
Bob van Dijk表示，由於騰訊業務主要集中在內地，「並非向美國出售硬件」，不太可能在海外受到審查，與其他公司相比，其業務更不容易受到緊張局勢影響。
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