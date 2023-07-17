《彭博社》報道，連鎖中餐廳翡翠拉麵小籠包母公司翡翠餐飲集團（Crystal Jade）正在尋求為Indies Capital Partners提供的2650萬美元（折合約2.067億港元）貸款進行再融資（refinance）。
報道引述知情人士指，私人信貸商Indies Capital Partners於2021年9月向翡翠餐飲提供了這筆貸款，貸款為期兩年，附帶一年延期選擇權，年利率為17%，現時翡翠餐飲正在評估基金和銀行對再融資的興趣。
翡翠餐飲的總部位於新加圾，旗下餐廳翡翠拉麵小籠包在香港、中國、越南、柬埔寨和韓國均設有門店。 根據LVMH旗下私募基金L Catterton的網站，其於2014年購入了翡翠餐飲股權；渣打私募股權公司（Standard Chartered Private Equity）旗下的Affirma Capital亦於2015年6月投資亦餐廳。翡翠餐飲、Indies、Affirma和 L Catterton亦沒有回應《彭博社》查詢。
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