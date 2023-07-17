此外，該集團在香港恒大重組債務協議安排方面，已於7月14日向債權人發出召開聆訊的簡潔形式通知，倘高等法院頒令批准召開會議將另發通告。在開曼群島實施協議安排方面，其將於7月25日在當地法院舉行安排會議。至於涉及景程及天基債務方面相關安排會議，則分別在7月24日於東加勒比及香港法院舉行。

在回顧2021年度業績，恒大除由盈轉虧之外，合約銷售亦按年大減48.4%至3729億元。負債總額25801.5億元，按年大增7321.1億元。由於虧損嚴重，因此即時變為負資產並達4730.54億元。其流動性亦大幅轉劣，出現淨流動負債6273.15億元。非受限制現金只餘54.35億元，按年大減96.6%。期內集團就發展中物業作撇減3736.81億元，另錄得投資物業公平值損失312.67億元，及遇到金融資產減值損失503.67億元。基於出現多項與持續經營的不確定因素，其核數師無法發表意見。

至於2022年6月底止中期業績，其錄得合約銷售大幅萎縮至122.6億元，按年大減96.6%，並續錄虧損663.5億元。其在2022年度全年才錄得合約銷售317億元，只比上半年多增194.4億元，按年則大減91.5%。雖然團期內恢復毛利249.87億元，卻未能止蝕，全年虧損1059.14億元，按年減少77.8%。期內虧損主要與金融資產減值損失、使用權益法入賬的投資的減值損失及其他虧損共686.2億元有關。負資產擴大至5990.74億元，淨流動負債則比上半年稍減，仍達6877.34億元；負債總額亦達24374.12億元，按年減少1427.38億元。核數師同樣基於持續經營存在多項不確定因素，無法發表意見。其手持流動現金再降至43.34億元。