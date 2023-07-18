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耶倫稱美國經濟不會陷入衰退 美債息回 美股創逾8個月高 道指升76點

美國財長耶倫稱，內地經濟放緩或產生負面溢出效應，但美國經濟不會陷入衰退。高盛首席經濟學家將未來一年美國經濟衰退概率下調至20%。聯儲局數據顯示愈來愈多美國人貸款申請遭拒，截至6月底的12個月，拒絕率升至21.8%，創五年來最高。俄羅斯終止允許烏克蘭通過黑海出口糧食的協議，另外，又指責克里米亞大橋被炸系烏克蘭作為。美債息回軟，債息倒掛個別發展，美股上升，道指見8個月高，標指納指見15個月高。

道瓊斯工業平均指數收漲76點，升幅0.23%，報34585點。標普500指數收漲17點，升幅0.39%，報4522點。納斯達克綜合指數收漲131點，或0.93%，報14244點。

聯合健康升0.81%，報484.08美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻25點，而迪士尼跌3.45%，報85.56元，拖累道指20點。

科技股方面，蘋果收市報193.99元，升1.73%，谷歌母公司Alphabet收市報124.65元，跌0.61%，亞馬遜收市報133.56元，跌0.83%，Facebook收市報310.62元，升0.56%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.64%，報457點。德國DAX指數收跌0.23%，報16068點；法國CAC 40指數跌1.13%，報7291點；英國富時100指數收跌0.38%，報7406點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.17%，報7089點。

美國2年期債息曾跌最多1.29%，低見4.7042厘，是7月14日4.6177厘後最低。收市報4.7424厘，是7月13日後收市新低，當日報4.6303厘。

美國10年期債息曾跌最多1.69%，是7月13日後最大跌幅，當日跌幅為2.64%。低見3.7676厘，是7月14日3.7575厘後最低。收市報3.8068厘，是7月13日後收市新低，當日報3.7634厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至92.142基點，是7月14日86.243基點後最窄。收市報93.988基點，是7月13日後收市最窄，當日報87.537基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至168.459基點，是6月7日170.128基點後最窄。收市報159.591基點，是7月13日後收市最窄。

道指曾升最多0.45%，高見34665.15點，是2022年12月13日34712.28點後最高。收市報34585.35點，是2022年11月30日後收市新高，當日報34589.77點。連升6日，累計升850.47點，對上一次連升6日是6月13日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是7月11日。

標指曾升最多0.61%，高見4532.85點，是2022年4月5日4593.45點後最高。收市報4522.79點，是2022年4月5日後收市新高，當日報4525.12點。

納指曾升最多1.14%，高見14274.41點，是2022年4月5日14500.29點後最高。收市報14244.95點，是2022年4月4日後收市新高，當日報14532.55點。