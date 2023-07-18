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港股ADR跌158點 夜期低水95點 新傳企劃、眾安智慧生活上市

美股向上，港股ADR跌158點或0.82%，報19255點，即月恒指夜期跌131點，報19319點，夜期低水95點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.44%，折合報347.53元；阿里巴巴（9988）跌1.83%，折合報91.25元；美團（3690）跌2.3%，折合報129.45元；匯控（0005）升1.37%，折合報63.66元；建行（0939）跌2.18%，折合報4.29元。

今日焦點股份可留意：

新傳企劃（1284）上市，定價0.92元。

眾安智慧生活服務（2271）上市，定價1.18元。

中芯（0981）董事長換人，高永崗在位16個月辭職劉訓峰接任。

騰訊（0700）大股東Prosus：對騰訊業務充滿信心，料每年減持2至3個百分點。

丘鈦科技（1478）料上半年盈利倒退最多八成。

國泰（0293）盈喜，匯控上調評級及目標價 。

攜程（9961）推首個旅遊業AI大模型「攜程問道」，文字及語音可查詢旅遊產品。

David Webb斥資逾87萬增持盈利時（6838）至逾6%。

網傳小米（1810）汽車電池訊息，有望支持800V高壓快充。

騰訊音樂（1698）：首席戰略官葉卓東辭任。

361度（1361）：第二季主品牌零售低雙位數正增長，電商增30%。

 

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