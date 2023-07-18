美股向上，港股ADR跌158點或0.82%，報19255點，即月恒指夜期跌131點，報19319點，夜期低水95點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.44%，折合報347.53元；阿里巴巴（9988）跌1.83%，折合報91.25元；美團（3690）跌2.3%，折合報129.45元；匯控（0005）升1.37%，折合報63.66元；建行（0939）跌2.18%，折合報4.29元。
新傳企劃（1284）上市，定價0.92元。
眾安智慧生活服務（2271）上市，定價1.18元。
中芯（0981）董事長換人，高永崗在位16個月辭職劉訓峰接任。
騰訊（0700）大股東Prosus：對騰訊業務充滿信心，料每年減持2至3個百分點。
丘鈦科技（1478）料上半年盈利倒退最多八成。
國泰（0293）盈喜，匯控上調評級及目標價 。
攜程（9961）推首個旅遊業AI大模型「攜程問道」，文字及語音可查詢旅遊產品。
David Webb斥資逾87萬增持盈利時（6838）至逾6%。
網傳小米（1810）汽車電池訊息，有望支持800V高壓快充。
騰訊音樂（1698）：首席戰略官葉卓東辭任。
361度（1361）：第二季主品牌零售低雙位數正增長，電商增30%。
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