恒指今早低開89點或0.47%，報19324點，大市成交金額24億元；國指今早低開36點或0.57%，報6521點。恒生科技指數開市報4202點，跌0.62%。非必需消費品、通訊服務、能源、信息技術股推低大市。全市上升股份比例為4.5%，下跌為8.42%，無升跌為87.07%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、友邦（1299）、中國銀行（3988）貢獻恒指較多。

藍籌16隻升，49隻下跌，15隻無升跌。翰森製藥（3692）升1.27%，報12.8元，是升幅最大的藍籌，攜程（9961）跌2.12%，報285.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，20隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）開市報26.6元，升4.93%；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報11.54元，跌2.2%。

恒指跌穿250天線(19365.97點)。科指續高於10天線(4063.87點)。

新傳企劃（1284）上市，定價0.92元。開市報0.88元，跌4.35%。

眾安智慧生活服務（2271）上市，定價1.18元。開市報1.22元，升3.39%。

中芯（0981）董事長換人，高永崗在位16個月辭職劉訓峰接任。開市報19.86元，跌1.44%。

騰訊（0700）大股東Prosus：對騰訊業務充滿信心，料每年減持2至3個百分點。開市報351.8元，跌0.23%。

丘鈦科技（1478）料上半年盈利倒退最多八成。開市報3.15元，跌3.37%。

國泰（0293）盈喜，匯控上調評級及目標價 。開市報8.56元，升0.71%。

攜程（9961）推首個旅遊業AI大模型「攜程問道」，文字及語音可查詢旅遊產品。開市報285.6元，跌2.12%。

David Webb斥資逾87萬增持盈利時（6838）至逾6%。無成交，報0.78元。

網傳小米（1810）汽車電池訊息，有望支持800V高壓快充。開市報11.4元，跌0.7%。

騰訊音樂（1698）：首席戰略官葉卓東辭任。開市報29.3元，跌4.56%。

361度（1361）：第二季主品牌零售低雙位數正增長，電商增30%。無成交，報4.01元。

破頂股表現

破頂股包括，伊泰（3948）創52周高，見17.48元，開市報17.48元，無升跌；遠東酒店實業（0037）創52周高，見2元，開市報2元，升42.86%；Ａ南方元宇宙（3034）創52周高，見7.055元，開市報7.025元，升1.44%。

破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見63.05元，開市報63.05元，升0.4%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括國美零售（0493）低見0.1元，開市報0.1元，跌4.76%。

14隻股份創52周低，其中十隻包括，渝太地產（0075）低見0.4元，開市報0.4元，跌1.23%；力寶（0226）低見1.77元，開市報1.77元，無升跌；普達特科技（0650）低見0.58元，開市報0.58元，跌1.69%；理文化工（0746）低見4.16元，開市報4.16元，跌12.42%。

異動股

上升異動股，包括，遠東酒店實業（0037）創52周高，見2元，開市報2元，升42.86%；天臣控股（1201）開市報0.124元，升12.73%；絲路能源（8250）開市報0.162元，升10.2%；信能低碳（0145）開市報0.058元，升7.41%；新時代能源（0166）開市報0.127元，升6.72%；中國宏光（8646）開市報0.238元，升5.31%；德琪醫藥－Ｂ（6996）開市報1.6元，升5.26%；滿地科技股份（1400）開市報1.42元，升5.19%；海信家電（0921）開市報19.38元，升4.98%；比亞迪電子（0285）開市報26.6元，升4.93%。

下跌異動股，包括，理文化工（0746）見52周低4.16元，開市報4.16元，跌12.42%；中國天弓控股（0428）開市報0.265元，跌11.67%；昭衍新藥（6127）開市報19.18元，跌9.95%；偉志控股（1305）開市報1.25元，跌9.42%；天平道合（8403）開市報0.5元，跌9.09%；鼎億集團投資（0508）開市報0.061元，跌7.58%；國美零售（0493）創上市新低，見0.1元，開市報0.1元，跌4.76%；聯合能源集團（0467）開市報0.82元，跌4.65%；騰訊音樂－ＳＷ（1698）開市報29.3元，跌4.56%；微博－ＳＷ（9898）開市報107.3元，跌4.54%；新傳企劃（1284），開市報0.88元，跌4.35%。

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