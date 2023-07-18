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港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升2日 港元貶值

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升6.96點子至5.02845%，是7月7日後最高，當日報5.05935%。對上一次連升2日是7月6日，當日拆息報5.04405%。

港元現報7.8173元貶值33點子，曾貶值最多44點子，報7.8184元，亦曾升值最多10點子，報7.813元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升59.25點子至5%；1星期HIBOR升45.88點子至4.99619%；2星期HIBOR升32.17點子至5.0122%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升5.45點子至5.06333%；6個月期HIBOR升8.04點子至5.1297%；12個月期HIBOR升4.93點子至5.24185%。

美元指數現報99.797貶值0.045點或0.05%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.34442%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.3856%，終止連續4日擴闊，利差是2023年7月12日後最窄，當日差距為-0.3497%。

對上一次終止連續4日擴闊，是2023年7月05日，當日利差報-0.293%。

 

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