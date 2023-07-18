Alex Gleason是Soapbox Technology的創辦人，該公司向社交媒體平台提供去中心化開源技術，運行於獨立服務器之上，可以替代推特和Facebook。 Gleason最近表示，他即將離開特朗普媒體與技術集團，全職工作於Soapbox，開發可以連接多個去中心化平台的新技術。2022年1月特朗普集團（Trump Media & Technology Group，TMTG）聘請Gleason，引入Soapbox技術，它最終成為Truth Social應用的前端技術

Gleason接受路透社訪問時表示，他將離開TMTG，全職在Soapbox工作，開發連接多個去中心化平台的技術。TMTG沒有就Gleason的離職作出回應。

Truth Social自去年2月推出以來，用戶數量沒有實現強勁增長，與TMTG在前年制訂的的增長目標相比，用戶群仍然很小。

根據Similarweb提供的數據，Truth Social每月約有 61萬位用戶；而截至7月17日，特朗普在Truth Social上擁有571萬粉絲，但特朗普在被Twitter封鎖時，擁有超過8800萬粉絲。

TMTG亦曾於前年10月宣布了一項通過與「空白支票公司」 Digital World Acquisition Corp (DWAC)合併的交易，但由於司法部和美國證券監管機構(SEC)的調查推遲了交易的完成，該合併一直受到質疑。

最新消息指，DWAC已與SEC工作人員達成協議，但該協議尚未最終確定，且條款仍需得到SEC的批准。

其他報道

美國晶片業巨頭據報與白宮官員會晤 冀放鬆對華出口限制

巴菲特夫妻參加「億萬富翁夏令營」 妻嫌一杯咖啡售4美元太貴

微軟或未能在截止日期前完成收購動視暴雪

金管局貼現窗向銀行投放流動性創逾兩年半高

美國對華投資限制 擬僅於尖端技術 或明年才生效

恒指低開89點跌穿250天線 新傳企劃潛水4.3% 眾安智慧生活升3.3%

港股ADR跌158點 夜期低水95點 新傳企劃、眾安智慧生活上市

耶倫：勞動力市場依然相當強勁 料不會出現經濟衰退

耶倫稱美國經濟不會陷入衰退 美債息回 美股創逾8個月高 道指升76點