港股昨日因8號風球全日休市，內地昨公布經濟數據，並遭多間大行下調全年經濟預測，港股今早低開後跌幅擴大，恒指半日跌穿多條移動平均線，與科指均接近回補上升裂口。恒指今早低開89點，高位跌89點，低位跌433點，高低波幅344點。通訊服務、非必需消費品、金融、信息技術股推低大市。全市上升股份比例為13.5%，下跌為38.19%，無升跌為48.3%。