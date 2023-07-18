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恒指半日跌420點 科指跌2.3% 北水轉流入 新傳企劃倒升 眾安智慧生活轉潛水

港股昨日因8號風球全日休市，內地昨公布經濟數據，並遭多間大行下調全年經濟預測，港股今早低開後跌幅擴大，恒指半日跌穿多條移動平均線，與科指均接近回補上升裂口。恒指今早低開89點，高位跌89點，低位跌433點，高低波幅344點。通訊服務、非必需消費品、金融、信息技術股推低大市。全市上升股份比例為13.5%，下跌為38.19%，無升跌為48.3%。

恒指半日跌420點或2.17%，報18993點，大市成交金額556億元；國指跌162點或2.48%，報6396點。恒生科技指數收報4129點，跌2.35%。

藍籌股成交金額238.54億元，佔大市成交42.9%；科指成份股成交金額138.9億元，佔大市成交24.98%；國指成份股成交金額208.51億元，佔大市成交37.5%。

24隻雙櫃台股，總成交0.98億元人民幣，相當於約1.07億港元，佔大市成交的0.12%。

窩輪及牛熊證成交金額增加11.97%，至105.61億元，佔大市成交18.98%。牛熊證成交金額48.26億元，增加31.52%；窩輪成交金額57.34億元，減少0.46%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、比亞迪（1211）、創科實業（0669）貢獻恒指較多。

藍籌3隻升，77隻下跌，0隻無升跌。創科實業（0669）升2.47%，收報89.2元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌10.02%，收報15.44元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報27元，升6.51%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報51.65元，跌6.01%。

恒指跌穿20天線(19054.15點)、50天線(19259.81點)、250天線(19364.64點)，下試10天線(18918.3點)。科指回補上升裂口，續高於主要平均線。

北水南下合計淨流入4.91億元，終止連續6日流出，淨流入金額是7月6日32.27億元後最多。南水北上合計淨流出70.68億元人民幣，終止連續5日流入。

新傳企劃（1284）上市，定價0.92元。收報0.94元，升2.17%。

眾安智慧生活服務（2271）上市，定價1.18元。收報1.15元，跌2.54%。

中芯（0981）董事長換人，高永崗在位16個月辭職劉訓峰接任。收報19.62元，跌2.63%。

騰訊（0700）大股東Prosus：對騰訊業務充滿信心，料每年減持2至3個百分點。收報339.2元，跌3.8%。

丘鈦科技（1478）料上半年盈利倒退最多八成。收報3.11元，跌4.6%。

國泰（0293）盈喜，匯控上調評級及目標價 。收報8.55元，升0.59%。

攜程（9961）推首個旅遊業AI大模型「攜程問道」，文字及語音可查詢旅遊產品。收報287.6元，跌1.44%。

David Webb斥資逾87萬增持盈利時（6838）至逾6%。收報0.78元，無升跌。

網傳小米（1810）汽車電池訊息，有望支持800V高壓快充。收報11.22元，跌2.26%。

騰訊音樂（1698）：首席戰略官葉卓東辭任。收報28.85元，跌6.03%。

361度（1361）：第二季主品牌零售低雙位數正增長，電商增30%。收報3.96元，跌1.25%。

破頂股表現

破頂股包括，博維智慧（1204）創上市新高，見3.54元，收報3.42元，升12.87%；中慶股份（1855）創上市新高，見20.25元，收報18.68元，跌1.58%；馬可數字科技（1942）創上市新高，見96.85元，收報96.8元，升0.52%；正味集團（2147）創上市新高，見1.48元，收報1.43元，升5.15%；德銀天下（2418）創上市新高，見1.98元，收報1.97元，升1.55%；藥師幫（9885）創上市新高，見36.75元，收報36.65元，升6.39%；粵運交通（3399）創52周高，見1.26元，收報1.22元，跌0.81%；伊泰（3948）創52周高，見17.48元，收報17.42元，跌0.34%；東亞銀行（0023）創52周高，見11.76元，收報11.68元，升2.28%；遠東酒店實業（0037）創52周高，見2.04元，收報1.63元，升16.43%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見2.35元，收報2.33元，升0.87%；通天酒業（0389）創52周高，見0.112元，收報0.107元，升4.9%；旭日企業（0393）創52周高，見0.8元，收報0.77元，跌3.75%；譚木匠（0837）創52周高，見4.05元，收報3.91元，升0.26%。

破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見63.05元，收報62.85元，升0.08%。

破底股方面

22隻股份創上市新低，其中十隻包括，萬科（2202）低見9.45元，收報9.45元，跌2.78%；遠洋集團（3377）低見0.39元，收報0.4元，跌8.05%；澳洲成峰高教（1752）低見0.05元，收報0.051元，跌1.92%；中薇金融（0245）低見0.027元，收報0.028元，跌6.67%；思捷環球（0330）低見0.51元，收報0.53元，跌1.85%；國美零售（0493）低見0.096元，收報0.106元，升0.95%；盛源控股（0851）低見0.151元，收報0.16元，跌13.04%；中譽集團（0985）低見0.51元，收報0.52元，跌35%；中原銀行（1216）低見0.33元，收報0.335元，跌6.94%；周黑鴨（1458）低見2.91元，收報2.91元，跌2.02%。

41隻股份創52周低，其中十隻包括，石藥（1093）低見6.26元，收報6.29元，跌1.72%；中升（0881）低見26.45元，收報26.8元，跌4.11%；海螺（0914）低見19.56元，收報19.68元，跌0.61%；東北電氣（0042）低見0.232元，收報0.236元，跌5.6%；渝太地產（0075）低見0.4元，收報0.4元，跌1.23%；TAI CHEUNG HOLD（0088）低見3.5元，收報3.55元，跌3.01%；力寶華潤（0156）低見0.65元，收報0.65元，跌1.52%；銀建國際（0171）低見0.245元，收報0.26元，跌13.33%；中國誠通發展集團（0217）低見0.091元，收報0.099元，跌4.81%；力寶（0226）低見1.7元，收報1.7元，跌3.95%。

異動股

上升異動股，包括，能源及能量環球（1142）收報0.72元，升61.8%；開明投資（0768）收報0.031元，升24%；中國再生醫學（8158）收報0.095元，升21.79%；HPC HOLDINGS（1742）收報0.064元，升18.52%；中國宏光（8646）收報0.265元，升17.26%；日光控股（8451）創52周高，見0.17元，收報0.144元，升17.07%；遠東酒店實業（0037）創52周高，見2.04元，收報1.63元，升16.43%；ATLINKS（8043）收報0.219元，升15.26%；賞之味（8096）收報0.22元，升15.18%；信能低碳（0145）收報0.062元，升14.81%；BHCC HOLDING（1552）收報0.121元，升14.15%。

下跌異動股，包括，中譽集團（0985）創上市新低，見0.51元，收報0.52元，跌35%；駿溢環球金融（8350）收報0.176元，跌22.12%；INFINITY L&T（1442）收報1.12元，跌20%；聯眾（6899）收報0.246元，跌18%；國茂控股（8428）收報0.35元，跌16.67%；中生北控生物科技（8247）創上市新低，見0.91元，收報0.91元，跌15.74%；新礦資源（1231）收報0.49元，跌14.04%；高科橋（9963）創上市新低，見0.28元，收報0.345元，跌13.75%；和嘉控股（0704）收報0.182元，跌13.74%；理文化工（0746）見52周低4.07元，收報4.11元，跌13.47%；英皇文化產業（0491）收報0.065元，跌13.33%。

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