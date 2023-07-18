財聯社引述全國企業破產重整案件信息網資料，恒大地產集團西安有限公司,，被西安衛寧商貿有限公司申請破產，辦理法院為陜西省西安市中級人民法院。該公司於2007年9月成立，法定代表人為賀喜陽，註冊資本約1.17億人民幣，由恒大地產集團有限公司、廣州市鑫源投資有限公司分別持股90%、10%。

中國恒大昨深夜公布2021年度、2022年6月底止中期業績及2022年底止年度業績，其中2021年度及2022年度，分別虧損高達4760.35億元（人民幣、下同）及1059.14億元，連續兩年共虧損5819.49億元，累計兩年度錄得負資產高達5990.74億元。無論虧損及負資產的情況，均打破香港上市公司紀錄。截至2022年度尾，負債高達24374.12億元。

其他報道

恒指半日跌420點 科指跌2.3% 北水轉流入 新傳企劃倒升 眾安智慧生活轉潛水

特朗普自創社交平台TRUTH Social工程主管將離職

港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升2日 港元貶值

特朗普：台灣搶走美國晶片生意 應向台灣徵稅

美國晶片業巨頭據報與白宮官員會晤 冀放鬆對華出口限制

巴菲特夫妻參加「億萬富翁夏令營」 妻嫌一杯咖啡售4美元太貴

微軟或未能在截止日期前完成收購動視暴雪

金管局貼現窗向銀行投放流動性創逾兩年半高

美國對華投資限制 擬僅於尖端技術 或明年才生效

恒指低開89點跌穿250天線 新傳企劃潛水4.3% 眾安智慧生活升3.3%

港股ADR跌158點 夜期低水95點 新傳企劃、眾安智慧生活上市

耶倫：勞動力市場依然相當強勁 料不會出現經濟衰退

耶倫稱美國經濟不會陷入衰退 美債息回 美股創逾8個月高 道指升76點