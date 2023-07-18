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中國恒大旗下恒大西安遭申請破產

據內地傳媒報道，中國恒大（3333）旗下恒大地產集團西安有限公司遭申請破產。

財聯社引述全國企業破產重整案件信息網資料，恒大地產集團西安有限公司,，被西安衛寧商貿有限公司申請破產，辦理法院為陜西省西安市中級人民法院。該公司於2007年9月成立，法定代表人為賀喜陽，註冊資本約1.17億人民幣，由恒大地產集團有限公司、廣州市鑫源投資有限公司分別持股90%、10%。

中國恒大昨深夜公布2021年度、2022年6月底止中期業績及2022年底止年度業績，其中2021年度及2022年度，分別虧損高達4760.35億元（人民幣、下同）及1059.14億元，連續兩年共虧損5819.49億元，累計兩年度錄得負資產高達5990.74億元。無論虧損及負資產的情況，均打破香港上市公司紀錄。截至2022年度尾，負債高達24374.12億元。

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