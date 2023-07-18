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新世界伙HKT及Microsoft等創過渡性房屋「智慧社區」 料惠及逾萬基層住戶

新世界（0017）宣布參與房屋局的過渡性房屋計劃，轄下的4個項目共提供近3000個單位，料逾萬人受惠。

新世界聯乘周大福慈善基金、Microsoft香港、HKT及Pricerite實惠，創造全港首個過渡性房屋「智慧社區」，在創新科技、教育、醫療及緊急支援等四大範疇，引入各項首創創新方案，解決基層住屋需要，協助他們向上流動。

新世界發展執行董事薛南海感謝四個企業及機構，與集團攜手創建「智慧社區」，利用各自的力量，跨界發揮共享價值精神。

周大福慈善基金捐400萬港元 首設緊急支援單位 擴展「社區客廳」計劃

周大福慈善基金捐款400萬，資助一般住戶的基本家庭電器及設立緊急支援單位，和Pricerite實惠合作，為其設計及配置基本傢俬及家居用品。此項服務會因應申請者的特殊情況，按實際需要分配。

另外，周大福慈善基金將深水埗首個「社區客廳」服務，延伸及擴大至過渡性房屋項目，為基層提供共用空間及多種創新服務，建立互助社群及朋輩網絡，達至精準扶貧。

周大福慈善基金主席鄭家成表示，基金本着「織善社區」的理念，與地區機構共同建立慈善新範本；希望這次能將這「社區客廳」的經驗延伸至過渡性房屋社區，為居民的生活注入新動力。

Microsoft香港設創新教室引入STEM課程

Microsoft香港除捐贈翻新手提及變形平板電腦外，亦伙拍「Hour of Code Hong Kong」等教學團體，訂造STEM、人工智能（AI）等課程，並邀請義工於現場及線上教學，協助基層學習及向上流動。

HKT以科技支援電訊、醫療、教育服務

HKT於4個過渡性房屋項目加入電訊、醫療及教育服務，當中包括免費為緊急支援單位提供網上行1000M 家居寬頻及Wi-Fi服務、DrGo遙距視像診症及即日處方藥物派送服務，助住戶解燃眉之急，並以科技協助變故家庭重上軌道。

HKT及Microsoft香港攜手支援「Innovation Hub」創新教室，服務兒童、在職青年及長者住戶等；HKT於創新教室設置eye AI 互動機械人、提供HKT education創意科技工作坊和Now TV STEM 學習組合，以電子書、編程教育及體感互動遊戲等，加上提供課堂以外以STEM為題材的趣味性教學節目，加深小朋友對STEM及不同範疇知識的興趣。

Pricerite實惠設智能購物牆 首引入混合式超市

Pricerite實惠設混合式超市，結合網購及實體的線上線下購物模式，引入創新智能購物牆，設置家居用品自助購物點，提供多款家居用品、家電、傢俬及食品等，方便生活所需，更不設最低送貨消費金額，享免費送貨服務。

新世界轄下四個過渡性房屋項目，分別位於粉錦公路、新田、流浮山及天水圍，並由香港路德會（路德會）、基督教香港信義會（信義會）、東華三院及要有光負責營運。當中粉錦公路「雙魚薈」及新田項目將於今年第三季至第四季陸續落成及入伙。

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