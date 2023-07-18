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渣打下調內地第三、四季度GDP增長預測

渣打銀行指由於內地5月及6月的經濟輕微改善，令內地大規模政策出台改善經濟的可能性減少。以及因5月調查顯示內地房地產下半年很有可能仍維持低迷下，該行分別下調內地今年第三、四季度GDP增長，由原本的5.5%及5.9%下調至5.3%及5.6%，而昨日出爐的第二季度GDP因低基數影響下，增長為6.3%，好過渣打預期的增長5.8%，該行則維持今年全年GDP增長預測5.4%。

渣打中國開發商信心指數（China Developers Sentiment Index，CDSI）由第一季度的40.6，下降至第二季度的38.2。渣打大中華發北亞區首席經濟師丁爽表示，CDSI並不樂觀，昨天的住房銷售數據及住房投資數據顯示負增長，預計內地房地產市場下半年將繼續疲弱。被問到內需問題時，丁爽回應指內地發消費券的可能性非常低，因為從內地決策上習慣而言，以增加就業及收入從而提振消費可能性較大，加上消費券成本亦較高昂。

渣打銀行亦預測第三季度末，美元兌人民幣將會停留在7.15之間，而年底則會升至7.05，而渣打亦預測史行會於今年第三季度及明年第一季度，分別會降存款準備金率（RRR）25點子，同時預計今年餘年不會降中期借貸便利率（MLF）；渣打中國宏觀策略部主管劉潔表示，人民幣面臨受壓，其中包括中美經濟周期存背力，中西方國家間貨幣政策背馳，內地面臨通縮壓力，預測第三季度可能會出現負利率情況，令人民幣受壓；另外，劉潔表示7月至8月間為派息季度，會增加中資對外幣的需求，令人民幣面臨季節性受壓，估計9月後人民幣所面臨的壓力才會減退。

渣打銀行還預測，今年年均CPI為1%、PPI年均升幅會介乎-2%至-3%、PPI通縮將在9月前見底、預測內地政府會提升地方發債額度至5,000億人民幣，以及放寬一、二線城市購房限制等。

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