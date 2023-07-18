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英國樓放盤價今年首次下調

彭博社報道，借貸成本急劇上升削弱買家購買力，房產搜索門戶網站 Rightmove表示，繼6 月份變化不大後，7月放盤要價指標下降了0.2%。全國價格仍較去年同期上漲0.5%，自12月以來一直穩步上漲。

報道指，這些數據證實了抵押貸款機構報告的價格下降的趨勢，並表明賣家開始降低套現金額的預期。如果這種情緒持續下去，可能會加劇市場進一步下跌，迄今為止，市場並未出現崩盤的預測。

Rightmove 預計五年期固定利率、貸款價值比為85% 的抵押貸款利率為5.69%，比6月份高出近0.49個百分點。

供求方面，Rightmove 表示，其待售房屋指標比2019年下降12%，但買家需求則比2019年高出3%。

The Agency UK 首席運營官Steph Walker表示，市場的某些部分仍然有濃厚的購買興趣，尤其是那些不太依賴借貸來為交易融資的人。Rightmove表示，「首期較高、抵押貸款要求較低的首次置業者、大戶型置業者和小戶型置業者似乎仍在熱切地尋找市場，不想錯過價格不高且仍能負擔得起的合適房產」。

 

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