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恒指收市跌398點 北水轉流入 南水流出近兩個月最多 兩新股均微升

內地昨公布好壞參半的經濟數據，摩根大通、花旗等下調全年經濟預測，港股昨日因風球休市被指任性又嬌氣，今日復市後補跌。恒大勁蝕，推低內房股、內房債，內地推「促進家居消費」措施，鼓勵舊屋翻新，A股一度倒升，但收市最終向下。北水淨流出87.7億元人民幣，是今年5月25日後最多，當日流出95.61億元人民幣。

恒指今早低開89點，高位跌89點，低位跌433點，高低波幅344點。通訊服務、非必需消費品、金融、能源股推低大市。全市上升股份比例為18.96%，下跌為42.76%，無升跌為38.26%。

恒指收市跌398點或2.05%，報19015點，大市成交金額950億元，較上日增加4.16%，是7月13日1113.34億元成交後最多；國指跌158點或2.42%，報6400點。恒生科技指數收報4129點，跌2.35%。

藍籌股成交金額476.23億元，佔大市成交50.12%；科指成份股成交金額267.65億元，佔大市成交28.17%；國指成份股成交金額412.94億元，佔大市成交43.46%。

24隻雙櫃台股，總成交1.56億元人民幣，相當於約1.7億港元，佔大市成交的0.18%。

窩輪及牛熊證成交金額增加24.88%，至117.78億元，佔大市成交12.39%。牛熊證成交金額54.13億元，增加47.5%；窩輪成交金額63.65億元，增加10.47%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、比亞迪（1211）、創科實業（0669）貢獻恒指較多。

藍籌6隻升，70隻下跌，4隻無升跌。創科實業（0669）升2.3%，收報89.05元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌9.91%，收報15.46元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報26.9元，升6.11%；跌幅最大的是商湯（0020）收報1.8元，跌6.25%。

恒指跌穿20天線(19055.27點)、50天線(19260.26點)、250天線(19364.73點)，下試10天線(18920.54點)。科指續高於主要平均線。

北水南下合計淨流入11.76億元，終止連續6日流出，淨流入金額是7月6日32.27億元後最多。南水北上合計淨流出87.65億元人民幣，終止連續5日流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.23%，是7月6日後最大跌幅，當日跌幅為3.28%。低見18979.92點，是7月12日18739.6點後最低。收市報19015.72點，是7月12日後收市新低，當日報18860.95點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月6日。

科指曾跌最多2.58%，是7月6日後最大跌幅，當日跌幅為2.69%。低見4119.49點，是7月12日4035.77點後最低。收市報4129.29點，是7月12日後收市新低，當日報4081.37點。連跌2日，累計跌107.8點，對上一次連跌2日是7月6日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月6日。

國指曾跌最多2.56%，是7月6日後最大跌幅，當日跌幅為3.8%。低見6390.76點，是7月12日6332.81點後最低。收市報6400.09點，是7月12日後收市新低，當日報6377.99點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月6日。

午後消息股表現

滿貫集團（3390）：引貴州苗族食品入港澳及東南亞市場。收報4.81元，升5.48%。

聯通（0762）董事長劉烈宏 據報將擔任國家數據局局長。收報5.52元，跌0.9%。

遠洋（3377）：附屬公司債券下月本息兌付存重大不確定性。創上市新低，見0.39元，收報0.39元，跌10.34%。

新世界（0017）伙HKT及Microsoft等創過渡性房屋「智慧社區」 料惠及逾萬基層住戶。收報18.32元，跌2.66%。

今早及隔晚消息股表現

新傳企劃（1284）上市，定價0.92元。收報0.93元，升1.09%。

眾安智慧生活服務（2271）上市，定價1.18元。收報1.21元，升2.54%。

中芯（0981）董事長換人，高永崗在位16個月辭職劉訓峰接任。收報19.62元，跌2.63%。

騰訊（0700）大股東Prosus：對騰訊業務充滿信心，料每年減持2至3個百分點。收報336.4元，跌4.59%。

丘鈦科技（1478）料上半年盈利倒退最多八成。收報3.15元，跌3.37%。

國泰（0293）盈喜，匯控上調評級及目標價 。收報8.52元，升0.24%。

攜程（9961）推首個旅遊業AI大模型「攜程問道」，文字及語音可查詢旅遊產品。收報288.8元，跌1.03%。

David Webb斥資逾87萬增持盈利時（6838）至逾6%。收報0.81元，升3.85%。

網傳小米（1810）汽車電池訊息，有望支持800V高壓快充。收報11.2元，跌2.44%。

騰訊音樂（1698）：首席戰略官葉卓東辭任。收報29.1元，跌5.21%。

361度（1361）：第二季主品牌零售低雙位數正增長，電商增30%。收報3.94元，跌1.75%。

破頂股表現

破頂股包括，博維智慧（1204）創上市新高，見3.54元，收報3.37元，升11.22%；中慶股份（1855）創上市新高，見20.25元，收報19.6元，升3.27%；馬可數字科技（1942）創上市新高，見97元，收報96.95元，升0.67%；正味集團（2147）創上市新高，見1.48元，收報1.39元，升2.21%；滄港鐵路（2169）創上市新高，見5.65元，收報5.65元，升13.23%；德銀天下（2418）創上市新高，見1.98元，收報1.97元，升1.55%；比亞迪股份（81211）創上市新高，見246.4元，收報243.6元，升1.92%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見10.1元，收報10.1元，升0.1%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1036.65元，收報1036.2元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1077元，收報1077元，升0.06%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見530.6元，收報530.6元，升0.03%；華夏政銀國債－Ｒ（83001）創上市新高，見109.35元，收報109.35元，升0.14%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見111.95元，收報111.95元，升0.4%；藥師幫（9885）創上市新高，見38.7元，收報38.1元，升10.6%；粵運交通（3399）創52周高，見1.26元，收報1.26元，升2.44%；伊泰（3948）創52周高，見17.48元，收報17.42元，跌0.34%；東亞銀行（0023）創52周高，見11.9元，收報11.76元，升2.98%；遠東酒店實業（0037）創52周高，見2.04元，收報1.33元，跌5%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見2.35元，收報2.32元，升0.43%；通天酒業（0389）創52周高，見0.112元，收報0.109元，升6.86%；旭日企業（0393）創52周高，見0.8元，收報0.79元，跌1.25%；中視金橋（0623）創52周高，見1.02元，收報0.97元，跌1.02%。

破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見63.05元，收報62.95元，升0.24%。

破底股方面

36隻股份創上市新低，其中十隻包括，遠洋服務（6677）低見1.39元，收報1.39元，跌7.33%；萬科（2202）低見9.37元，收報9.4元，跌3.29%；遠洋集團（3377）低見0.39元，收報0.39元，跌10.34%；澳洲成峰高教（1752）低見0.05元，收報0.051元，跌1.92%；東軟教育（9616）低見2.86元，收報2.86元，跌1.38%；毅德國際（1396）低見0.45元，收報0.45元，跌15.09%；中薇金融（0245）低見0.027元，收報0.03元，無升跌；思捷環球（0330）低見0.51元，收報0.55元，升1.85%；國美零售（0493）低見0.096元，收報0.099元，跌5.71%；大同集團（0544）低見0.115元，收報0.115元，跌7.26%。

62隻股份創52周低，其中十隻包括，慶鈴汽車股份（1122）低見0.71元，收報0.76元，升7.04%；石藥（1093）低見6.26元，收報6.32元，跌1.25%；中升（0881）低見26.45元，收報27.15元，跌2.86%；山水水泥（0691）低見1.04元，收報1.04元，無升跌；海螺（0914）低見19.54元，收報19.58元，跌1.11%；東北電氣（0042）低見0.232元，收報0.236元，跌5.6%；渝太地產（0075）低見0.4元，收報0.4元，跌1.23%；TAI CHEUNG HOLD（0088）低見3.5元，收報3.59元，跌1.91%；力寶華潤（0156）低見0.65元，收報0.68元，升3.03%；銀建國際（0171）低見0.245元，收報0.25元，跌16.67%。

異動股

上升異動股，包括，金威醫療（8143）收報0.051元，升27.5%；能源及能量環球（1142）收報0.55元，升23.6%；建中建設（0589）收報0.32元，升23.08%；OKURA HOLDINGS（1655）收報0.59元，升22.92%；聯華超市（0980）收報0.49元，升22.5%；賞之味（8096）收報0.231元，升20.94%；恆新豐控股（1920）收報0.047元，升20.51%；易緯集團（3893）創52周高，見0.69元，收報0.67元，升19.64%；VESYNC（2148）收報3.58元，升19.33%；日光控股（8451）創52周高，見0.17元，收報0.144元，升17.07%；HPC HOLDINGS（1742）收報0.063元，升16.67%。

下跌異動股，包括，駿溢環球金融（8350）收報0.175元，跌22.57%；中國數字視頻（8280）收報0.033元，跌21.43%；升華蘭德（8106）收報0.071元，跌20.22%；中國投資開發（0204）收報0.305元，跌19.74%；INFINITY L&T（1442）收報1.14元，跌18.57%；眾誠能源（2337）見52周低4.65元，收報4.65元，跌18.28%；官醞控股（8513）收報0.073元，跌17.98%；銀建國際（0171）見52周低0.245元，收報0.25元，跌16.67%；皓天財經集團（1260）收報0.209元，跌16.06%。

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