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中銀香港BoC Pay 拓交通支付場景 支援電車及「易通行」增值服務

中銀香港（2388）宣布擴展BoC Pay「乘車碼」至全線電車路線，另外亦支持「易通行」的增值服務，同時推出優惠，讓市民及駕駛人士享受電子支付的便利及優惠。

乘客只需透過電車上的掃碼設備讀取BoC Pay「乘車碼」的二維碼，即可繳付車資；駕駛人士亦可選擇BoC Pay為其「易通行」指定儲值戶口增值。

中銀信用卡（國際）副總經理陳碧蓮表示，截至今年第二季，使用BoC Pay支付交通費的交易筆數較首季上升超過一倍，；因此集團擴展BoC Pay至不同的交通支付場景，包括全港咪錶、香港三大專營巴士（九巴、城巴和龍運巴士）全部路線、港珠澳大橋口岸穿梭巴士等，現進一步拓展至電車和「易通行」增值服務，未來亦將覆蓋更多交通場景。

由即日起至8月31日，客戶使用BoC Pay「乘車碼」搭乘巴士可享10元減2元優惠，搭乘電車可享港3元減1元優惠。

由即日起至8月8日，客戶透過BoC Pay為其「易通行」指定儲值戶口作一次性增值，即可享單筆交易滿300元減40元優惠。

此外，由即日起至12月31日，客戶使用BoC Pay「乘車碼」可享額外5倍積分回贈，所儲積分可抵銷簽賬金額，逢星期五更有8折優惠。

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