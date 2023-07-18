期間各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，其中零售業和藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於地基及上蓋工程業和零售業。

按行業分析，4月至6月與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率較3月至5月下跌0.2個百分點至4.0%。其中，零售業和住宿服務業的失業率分別下跌0.3及0.5個百分點至3.5%和3.0%，餐飲服務活動業的失業率維持於4.8%不變。一些行業的失業率亦下跌，尤其是藝術、娛樂及康樂活動業。其餘行業的失業率分別維持不變或上升，但普遍仍處於低水平。

展望將來，署理勞工及福利局局長何啟明表示，「隨着經濟復蘇進一步增強，勞工市場在未來數月應會進一步改善」。

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